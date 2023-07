Andbank i la Federació Andorrana de Gimnàstica signen un acord de col·laboració anual

ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Andbank i la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) han signat un acord de col·laboració anual a la seu del banc, a Escaldes-Engordany, informa l'entitat bancària aquest dijous en un comunicat.

Hi han assistit la presidenta i el vicepresident de la FAG, Eva Rodríguez i Llorenç Miquel; la seva tresorera, Anna Pazos; l'entrenadora en cap, Clàudia López, i la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez.

Suárez ha justificat l'aposta del banc per la FAG perquè valora la seva "magnífica feina aquests últims anys i està aconseguint el seus fruits".

Rodríguez ha destacat que aquest acord és fonamental per a la FAG "per poder assolir tots els reptes i objectius" marcats per al 2025, data dels jocs dels Petits Estats que se celebraran a Andorra.

Ara preveuen participar en els mundials de gimnàstica rítmica a València, a finals d'agost, amb la gimnasta de 17 anys Berta Miquel; i al setembre, Andorra acollirà la GYM CUP Competition, amb més de 30 equips d'Andorra, Espanya i altres països europeus.