Andbank España rep quatre premis de la revista financera 'Citywire'

L'entitat ha rebut el guardó a la millor xarxa d'agents durant quatre edicions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
Andbank España, entitat especialitzada en banca privada, ha estat guardonada en l'edició 2025 dels premis Citywire amb tres premis corporatius i un d'individual, segons ha informat en un comunicat aquest divendres.
La prestigiosa revista financera 'Citywire' ha atorgat a l'entitat els premis a millor banca privada de l'any, millor xarxa d'agents financers i millor servei al client i, en la categoria individual, el premi a millor banquera de l'any a l'agent al País Basc Iratxe Forner Ruiz.
Segons la nota de premsa, és la primera vegada que una sola entitat rep tres premis corporatius, tenint en compte, a més, que el guardó a millor xarxa d'agents financers ha estat atorgat a Andbank España en quatre ocasions, tres de les quals de manera consecutiva.
Aquests reconeixements també s'afegeixen al premi a millor xarxa de banquers i agents concedit per la revista 'Funds People' el mes de febrer del 2025.
Andbank afirma que l'entitat ha construït un "model d'èxit" a Espanya basat a oferir un servei integral de gestió patrimonial, amb el suport d'especialistes a diverses àrees.
VOLUM DE NEGOCI DE 40.000 MILIONS D'EUROS
L'entitat disposa d'un volum de negoci d'uns 40.000 milions d'euros, 26 centres de banca privada a tot el país i una xarxa de 135 agents financers.
Els guardons rebuts reforcen l'aposta d'Andbank España per un model de banca privada "àgil, innovador i centrat en les persones".