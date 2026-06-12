Andbank España, premiat en els FundsPeople Top Advisors Awards 2026

L'entitat ha rebut el guardó com a millor equip de banquers privats
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
Andbank España ha estat reconegut per tenir al millor equip de banquers privats en els FundsPeople Top Advisors Awards 2026, informa l'entitat en un comunicat.
Es tracta d'uns premis que destaquen l'excel·lència i el talent dins de l'assessorament financer a Espanya, i l'entitat també ha estat finalista a la categoria de millor equip d'agents financers.
Segons informa al comunicat, els reconeixements suposen un reforç del valor del model del banc i la solidesa de la seva xarxa de professionals.
En l'àmbit individual, Luis Aramburu, agent financer d'Andbank a Santander, ha estat premiat com a millor assessor de la zona nord, en reconeixement a la seva trajectòria i a la qualitat del seu assessorament.
FINALISTES EN ALTRES CATEGORIES
L'entitat ha comptat també amb diversos professionals entre els finalistes de diferents categories, entre els quals destaquen Jaime Garciapons, reconegut en la categoria de millor banquer de banca privada de grup internacional, o Paul Gomero, com a millor agent de banca privada.
També han estat finalistes José Manuel Nebot, en assessorament de banca privada a la zona sud; Fernando Pastor, en la categoria de millor banquer o agent Under 40, i María Jesús Soto en assessorament de banca privada a la zona centro.
Els reconeixements posen de manifest el compromís d'Andbank amb un model d'assessorament centrat en el client, basat en la proximitat, l'excel·lència professional i el llarg termini, afirmen des de l'entitat.