Andbank España, premiada com a banca privada amb més creixement i millor xarxa d'agents per Citywire

ANDBANK ESPAÑA - ROBERTO GOMEZ FERNANDEZ
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
Andbank España ha estat reconeguda en els Premis de Banca Privada 2026 de Citywire amb dos guardons corporatius de Millor Xarxa d'Agents Financers i de Banca Privada amb Més Creixement.
El reconeixement a Millor Xarxa d'Agents Financers és el cinquè premi per a l'entitat en aquesta categoria i el quart de manera consecutiva, informa Andbank aquest dimecres en un comunicat.
La xarxa, encapçalada per Andrés Recuero i Luis Crespo, té 135 agents arreu d'Espanya, que se sumen als 26 centres de banca privada de la companyia al país.
Pel que fa al premi a Més Creixement, Andbank ha constatat que el 2012 va arribar a Espanya i que en els últims anys ha combinat el creixement orgànic (amb la incorporació de professionals i l'expansió de la seva presència al país) amb operacions corporatives que han ampliat les seves capacitats i la seva proposta.
Andbank gestiona a Espanya un volum de patrimoni de més de 52.000 milions d'euros, i ha destacat el seu model d'assessorament especialitzat, proximitat al client i una proposta oberta de solucions per a la gestió integral del patrimoni.