Andbank España nomena president no executiu Alberto Terol

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració d'Andbank España ha decidit nomenar president no executiu Alberto Terol, segons ha informat l'entitat financera aquest dilluns en un comunicat.
Terol forma part del consell assessor d'Andbank España des del 2018. Substituirà en el càrrec Isabela Pérez Nivela, que l'ocupava des del juny del 2023 fins aquest any, després de ser nomenada directora jurídica d'Inditex.
Amb anterioritat, Terol va ser president per a Europa, el Pròxim Orient i Àfrica d'Arthur Andersen i Deloitte. També va ser membre del comitè executiu mundial i màxim responsable global de la pràctica Legal i Fiscal en totes dues companyies.
Actualment, és president no executiu del consell d'administració d'Ontime Corporate Union i conseller independent de GMP Socimi.
Així mateix, ha estat conseller coordinador a Indra, IAG i OHL, president no executiu del Consell de Supervisió de Senvion, conseller independent a Grup Varma i sènior advisor a BNP Paribas i Centerbridge, aportant visió estratègica i experiència en govern corporatiu.
Alberto Terol és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Complutense de Madrid, té un màster en Dret Fiscal per Icade (Universitat de Comillas) i dos programes de formació de directius a l'IESE i a la Universitat de Michigan.