Andbank España incorpora quatre professionals al seu equip de Barcelona

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
Andbank España ha incorporat tres agents financers al seu equip de Barcelona, José Ángel Oliver Puértolas, Josep Rocadembosch i Roberto Murgui, a més de Laia Farré, que serà suport d'operacions, informa en un comunicat aquest dimarts.
Els quatre professionals compten amb "una sòlida i contrastada trajectòria en banca privada i amb àmplia experiència" en l'assessorament a clients d'alt i molt alt patrimoni (HNW/UHNW) en entitats financeres internacionals de primer nivell.
El responsable del canal Agencial a Catalunya del banc, Luis Ignacio Crespo, ha explicat que les incorporacions consoliden l'"aposta pel creixement en banca privada a través del canal d'agents financers".
Els tres nous agents financers compten amb més de 20 anys d'experiència en banca privada i fins ara formaven part de Julius Baer, a més d'haver format part d'altres entitats del sector.
Per la seva banda, Farré té més de 20 anys d'experiència en banca privada, i ha format part de Julius Baer, UBS, Banif i Sabadell Banca Privada.