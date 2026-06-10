Andbank España incorpora cinc professionals a Badajoz, Logronyo, Sevilla, València i Tarragona

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
Andbank España ha anunciat que ha reforçat la seva xarxa de banca privada amb la incorporació de cinc professionals que donaran servei a Badajoz, Logronyo, Sevilla, València i Tarragona, en un comunicat aquest dimecres.
El banc ha explicat que aquestes incorporacions permeten continuar avançant en la seva estratègia de creixement, basada en la incorporació de talent sènior i en el reforç de la seva presència territorial.
En concret, ha incorporat Juan Alfredo Pinna com a responsable del nou centre de banca privada a Badajoz que preveu obrir en les pròximes setmanes, i Miguel Anguiano al centre de Logronyo.
Per la seva banda, José Manuel Martín s'ha unit com a banquer privat a Sevilla; Carlos Vicente, a València, i Ferran Tarragó, a Tarragona.
L'entitat ha explicat que els cinc professionals compten "amb una àmplia trajectòria en el sector financer" i que permeten consolidar el seu creixement a diferents places estratègiques.