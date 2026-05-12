Andbank España inaugura el seu nou centre de banca privada a Palma

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)
Andbank España ha inaugurat el seu nou centre de banca privada a Palma amb un esdeveniment a la Fundació Es Baluard Museu d'Art Contemporani, informa en un comunicat aquest dimarts
L'acte, celebrat dilluns, va reunir més de 170 persones i va comptar amb la presència de l'alcalde de Palma, Jaime Martínez; el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, i el vicepresident primer del Govern balear i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa.
L'obertura del nou centre, situat al carrer Sant Jaume, 19, està dirigit per Catalina Gelabert i compta amb un equip de 4 professionals.
Amb aquesta obertura, "Andbank reforça la seva presència a Espanya, arribant als 26 centres de banca privada", explica l'entitat, el model de negoci de la qual es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial a través d'especialistes en diversos àmbits.
L'entitat, "posicionada la sisena en el rànquing de banca privada a Espanya", va tancar el 2025 amb un volum de negoci superior als 40.261 milions d'euros.