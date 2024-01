Andbank entra al capital de Deale a través de la gestora de 'venture capital' Actyus

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 gen. (EUROPA PRESS) -

Actyus, la gestora de 'venture capital' d'Andbank, s'ha incorporat a l'empresa Deale dins la ronda de finançament que ha tancat la plataforma digital independent d'M&A dedicada a ajudar pimes.

Aquesta ampliació de capital "no només reflecteix la confiança continuada dels accionistes en Deale, sinó que també reafirma l'aposta per la seva missió", ha informat aquest dilluns l'empresa en un comunicat, en el qual destaca com a objectius enfortir la presència de Deale en el mercat espanyol i ampliar els seus avenços en IA.

La gestora Actyus ha invertit en empreses d'Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units com Creditas, Mundi, Urbanitae, Myinvestor i Ukio, per la qual cosa aporta a Deale "una àmplia xarxa de contactes internacionals i un coneixement profund del sector fintech".

INVERSIÓ DE 2.000 MILIONS

En l'últim any, Deale ha captat més de 3.000 compradors amb una capacitat d'inversió total de 2.000 milions d'euros per adquirir pimes, informa l'empresa.

El CEO de Deale, Gerard Garcia, ha agraït a Actyus la seva incorporació perquè, assegura, "representa un avenç significatiu en la digitalització del sector M&A a Espanya.