Andbank creu que la decisió del Govern central "no canvia tant" l'opa de BBVA des d'un punt de vista analític

SANTANDER 25 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat d'Andbank i vicepresident de MyInvestor, Carlos Aso, creu que la decisió del Govern central sobre l'opa de BBVA "no canvia tant" l'operació des del punt de vista analític: "Els tres anys passen ràpid", ha assenyalat durant el XLII seminari organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE) i la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a Santander.

Creu que la decisió "sembla lògica i evident que és més política", però que els tres anys que imposa el Govern central perquè BBVA i el Sabadell es mantinguin de manera separada passen ràpid. "Si ho mirem des d'una perspectiva de 40 anys, a la banca espanyola d'aquí a 40 anys ningú no se'n recordarà d'aquests tres anys", ha explicat.

Així, ha explicat que, tenint en compte els 850 milions d'euros en sinergies que esperava aconseguir BBVA quan va anunciar l'opa el maig del 2024, és possible que una part, per exemple la relacionada amb el personal, no es pugui obtenir durant aquests tres anys.

No obstant això, aquesta xifra és un 5% de la inversió. "750 milions per 15.000 milions, que és el valor del Sabadell, és un 5%. Al final des del punt de vista analític no canvia tant aquesta condició", ha prosseguit.

"No crec que això tingui un gran impacte en termes de canvi de la sensació amb els clients", ha afirmat Aso.

CREIXEMENT A ESPANYA

Pel que fa als plans de creixement i a la competència dels neobancs estrangers, Aso ha comentat que el pla de MyInvestor passa per créixer a Espanya, on compta amb una quota de mercat d'entre el 0,5% i el 0,6%. "Hi ha molt marge per fer créixer aquesta quota", ha ressaltat.

L'entitat, que funciona a Espanya amb la seva pròpia llicència bancària, aspira a poder arribar a tancament d'any al milió de clients i a doblar el patrimoni dels seus usuaris en dos anys.

Ha reconegut que actualment la competència que té prové d'altres bancs estrangers, que molts funcionen a través del model de sucursal, però que l'avantatge de la seva entitat consisteix a tenir una millor entesa de les necessitats dels clients espanyols en la part d'estalvi i inversió.

Finalment, Aso ha comentat la predisposició tant d'Andbank com de MyInvestor de continuar creixent a través d'operacions. "Estem amb ganes d'aprofitar qualsevol oportunitat de creixement inorgànic", ha traslladat, després de defensar també que en totes les compres dutes a terme el grup bancari ha estat capaç de generar valor.