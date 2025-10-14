Andbank crea un fons per invertir en esports i entreteniment en viu a través d'Actyus

Invertirà en entre 20 i 25 companyies en creixement
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
Actyus, la gestora d'inversions alternatives d'Andbank, ha creat NIAN Sports I FCR, un nou fons regulat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per invertir en empreses d'esports, tecnologia esportiva i entreteniment en viu, informa en un comunicat aquest dimarts.
Amb una grandària prevista de 40 milions d'euros, el fons invertirà en entre 20 i 25 companyies en creixement mitjançant deute participatiu i capital, amb un tiquet mitjà d'entre 1,5 i 2 milions d'euros, a fi d'oferir als seus inversors una taxa interna de retorn (TIR) neta superior al 15% en un horitzó d'inversió de 8 anys.
A més a més, comptarà amb l'assessorament de l'emprenedor, inversor i fundador i ceo de Noves Idees Francesc Destrée, també cofundador i conseller a Clayton, empresa especialitzada en esport, i a CityCerpa, empresa tecnològica.
L'acompanyarà l'emprenedor i inversor Jimmy M. von Korff, que va fundar i presideix Immfly, empresa tecnològica especialitzada en connectivitat a bord, i que és conseller a Quiver Tree Mitjana i Kookerboom, companyies d'entreteniment, a més de CJP Group, hòlding de capital de risc.
L'estratègia del fons combina deute privat i 'private equity', prioritzant la inversió directa en capital amb l'objectiu d'adquirir participacions "significatives" en empreses del sector per donar suport al seu coneixement, a part d'invertir en deute o coinversions.
UN SECTOR "DINÀMIC I RENDIBLE"
Per la gestora, la creixent demanda d'entreteniment en viu, l'augment del valor dels drets audiovisuals esportius i el creixement dels patrocinis converteix el sector esportiu en "un dels més dinàmics i rendibles per a la inversió alternativa".
Així mateix, apunta que es tracta d'una indústria "amb baixa estacionalitat i un fort atractiu emocional, la qual cosa la fa resilient als cicles econòmics i amb fonts d'ingressos diversificats".