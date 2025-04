Andbank adquireix una participació del 14,5% de la gestora Diana Capital

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Diana Capital ha anunciat l'entrada d'Andbank en el seu accionariat amb una participació del 14,5%, una transacció que ja ha estat autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) i constitueix un "pas clau" en l'estratègia de creixement de les dues companyies, segons ha informat en un comunicat.

Diana Capital assenyala que, d'una banda, l'operació incrementa la seva capacitat de distribució de fons, mentre que per l'altra consolida la presència d'Andbank en el sector del 'private equity'.

El vicepresident i conseller delegat de la gestora, Francisco Gómez-Zubeldia, s'ha mostrat "molt satisfet" amb aquesta aliança estratègica amb Andbank, que aporta "no només capacitat de distribució de fons, sinó també recursos, talent, i una gran experiència per crear valor en el sector financer".

"Aquest pas és clau per continuar avançant en la nostra missió com a entitat pionera a Espanya en la gestió de fons de capital privat ('private equity') amb una estratègia exclusiva enfocada en la inversió en companyies espanyoles de grandària mitjana i amb alt potencial per donar-los suport en el seu creixement", ha afegit.

Així mateix, la companyia ressalta que la incorporació d'Andbank també obre noves oportunitats per ampliar la seva base inversora gràcies a la xarxa de clients d'Andbank a Espanya.

Per la seva banda, el conseller delegat del Grup Andbank, Carlos Aso, ha explicat que l'entrada en l'accionariat de Diana Capital és una "clara aposta pel creixement del mercat d'actius alternatius a Espanya".

"Creiem fermament en el potencial de Diana Capital i del seu equip per continuar generant valor a llarg termini", ha afegit.