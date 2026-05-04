Andbank activa una línia de finançament perquè bars i restaurants del Pas adaptin les seves terrasses

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)
Andbank ha obert una línia especial de finançament destinada als establiments de restauració del Pas de la Casa que hagin d'adaptar les terrasses a la nova ordenació aprovada pel Comú d'Encamp mitjançant edicte, informa l'entitat aquest dilluns en un comunicat.
Aquesta iniciativa s'emmarca "en la voluntat d'Andbank de donar suport al teixit comercial local i, especialment, als empresaris del Pas de la Casa, que en els últims mesos han patit una reducció significativa del nombre de visitants i turistes" com a conseqüència dels problemes derivats de l'allau registrada a França i de les dificultats d'accés a la zona.
"Des d'Andbank volem estar al costat dels comerciants i empresaris en moments especialment complexos. Aquesta línia de finançament és una mostra del nostre compromís amb el territori i amb el sector comercial, clau per a l'economia del país", ha assegurat la directora de Banca País d'Andbank, Maria Suárez.
La proposta d'Andbank s'adreça a tots els establiments afectats per la nova regulació, amb l'objectiu d'"alleugerir l'impacte econòmic de les adaptacions necessàries i afavorir una implementació ordenada de l'ordenació comunal".
Amb aquesta acció, "Andbank reafirma el seu paper com a entitat propera, compromesa amb el desenvolupament econòmic d'Andorra i amb la voluntat oferir solucions reals a les necessitats dels professionals i empreses del país".