El Rei reivindica un periodisme "lliure i compromès" en els I Premis La Vanguardia

Veu "temps incerts" per a la veritat malgrat haver-hi més informació



BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha reivindicat aquest dilluns la importància d'un periodisme "lliure i compromès amb la veritat" i amb els valors de la democràcia, durant el seu discurs a la gala d'entrega dels I Premis La Vanguardia, als que ha acudit acompanyat de la Reina Letizia.

El monarca ha clausurat la gala al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) amb un discurs en català i castellà, i en el que ha assenyalat que són "temps incerts" per a la veritat, malgrat haver-hi més volum d'informació i de forma més ràpida.

"Les societats lliures necessiten del bon periodisme: seriós, analític i reflexiu, i aquest només pot florir en llibertat", ha afegit.

També ha instat al fet que la societat es mantingui exigent "a l'hora de reconèixer i facilitar la tasca de la premsa en la seva contribució a la qualitat democràtica" d'Espanya fomentant el debat públic, impulsant una opinió pública responsable i ajudant a construir una societat més solidària i de conviccions cíviques.

"Vull aprofitar l'ocasió en aquesta tribuna per posar novament de manifest la importància i la necessitat del bon periodisme per a la salut de la democràcia", ha dit el Rei.

142 ANIVERSARI

Felip VI ha felicitat La Vanguardia pel seu 142 aniversari i ha assegurat que és tot un exemple de mitjà de comunicació que "des del primer dia va assumir com a propis la independència de criteri, la pluralitat d'opinió i el rigor de continguts", així com la seva aposta europeista.

Ha destacat que el diari ha sabut adaptar-se "als grans canvis que ha experimentat el periodisme" en continguts i tecnologia.

També ha felicitat al comte de Godó i president editor de La Vanguardia, Javier Godó, per la creació dels premis que porten el nom del diari i que es van crear amb el 140 aniversari en ment però que s'han lliurat aquest any per la pandèmia del coronavirus.

Felip VI també ha celebrat la sensibilitat dels premis "per recordar i posar de relleu" el paper de l'exministre del Govern espanyol i exlíder del PP català mort a l'abril d'aquest any, Josep Piqué, i a l'expresident del CIO Juan Antonio Samaranch, que va morir el 2010, als que s'ha premiat en la categoria 'In memoriam'.

Els 'Premis La Vanguardia' han distingit la presidenta de Coca-cola Europacific Partners, Sol Daurella; el president i conseller delegat de Puig, Marc Puig; el físic i professor Ignacio Cirac, la cantant Bad Gyal, la pintora Lita Cabellut i el ceo de la Copa Amèrica Grant Dalton.

"El jurat els ha concedit a persones que ens enorgulleixen com a espanyols i que són grans exemples en les seves diferents disciplines i àmbits d'actuació", ha destacat el Rei.

ASSISTENTS

La gala ha reunit les vicepresidentes del Govern central, Nadia Calviño i Yolanda Díaz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els consellers d'Empresa i Interior de la Generalitat, Roger Torrent i Joan Ignasi Elena; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

També han estat els ministres Miquel Iceta (Cultura i Esports) i Félix Bolaños (Presidència); el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el líder del PSC i de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa; l'expresident José María Aznar i el bisbe d'Urgell (Lleida) i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives.