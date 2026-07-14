AMP.- El Rei defensa el talent jove i que "progressar junts" és un exercici de responsabilitat

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El rei Felip VI ha apostat per impulsar el talent dels joves, labor que assegura que duu a terme la Fundació Princesa de Girona, i ha defensat que "progressar junts és l'única cosa que té sentit" i que és un exercici de responsabilitat.
Ho ha dit aquest dimarts en l'obertura de la gala de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que també ha assistit la reina Letizia; la princesa Leonor; la infanta Sofia; el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen.
En un discurs en el qual ha fet servir el català i el castellà, ha destacat que la fundació segueix amb el seu propòsit d'acompanyar el talent jove, ajudar al seu desenvolupament i donar oportunitats per posar-les al servei de la societat, ja que afirma que ells "són font de progrés i innovació per trobar respostes als nous desafiaments".
Ha explicat que la princesa Leonor tancarà aquest acte amb la seva mirada personal cap als premiats, i que, com a presidenta d'honor, "consolida així el seu compromís amb aquesta fundació que porta el seu nom, el seu títol", i assegura que tant la Reina, la infanta com ell seguiran recolzant aquesta institució.
HISTÒRIES DE "ESFORÇ"
Ha recordat que els 6 premiats representen 6 històries que "van començar fa molt amb una emoció, amb una curiositat que van decidir perseguir, un punt de partida que va anar quallant amb esforç, formació, perseverança, aprenentatge i amb la decisió de dedicar una vida al que els entusiasmava".
Assegura que en aquest camí "van passar moltes coses, les seves capacitats van connectar amb altres inquietuds, van haver d'enrecordar-se en moltes ocasions el sentit de la seva obstinació, es van esgotar, van resoldre problemes, es van desesperar, i van somriure una mica, de vegades".
El Rei destaca que els guardonats, al llarg d'aquest camí, també van compartir ambicions amb equips tan apassionats com ells, van trencar plans, van traçar objectius nous, "van perdre la calma, van aprendre molt, van contagiar a altres talents i es van deixar contagiar per entusiasmes aliens que van fer propis", i que després de tot això no van defallir i ho van aconseguir.
També ha remarcat que aquests premiats se sumen als 85 que els precedeixen des de 2010 i que formen part de la 'Generació Premiats', una "família que s'ha convertit en un actiu valuosíssim per a la fundació" i també per a la seva pròpia evolució personal.
"MOVIMENT COMPARTIT"
Finalment, ha volgut posar en valor a qui forma part de la Fundació Princesa de Girona: "Als que recolzeu els seus objectius amb compromís, generositat i acció perquè aquest acompanyament sigui possible, gràcies sempre de tot cor".
"A tots, gràcies per sumar-vos a aquest moviment compartit que busca des de Girona, Catalunya i tota Espanya, transformar realitats per millorar-les i, així, millorar-nos a tots", ha conclòs.
GALA
Els joves reconeguts en els Premis Princesa de Girona 2026 són Hatim Azahri, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart i José Eduardo Méndez.
Entre els assistents a la gala estan la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó; la d'Investigació i Universitats, Núria Montserrat; la tinent d'alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay; la presidenta de Patrimoni Nacional, Ana de la Cueva; l'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega; el secretari general d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert, i el líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera.
També el Comte de Godó i editor del Grup Godó, Javier Godó; el president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona i president de MAT Holding, Pau Relat; el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo; la directora de la Fundació Princesa d'Astúries, Teresa Sanjurjo; l'ex-ministra Ana Pastor; la nedadora olímpica Ona Carbonell i els cantants Luz Casal i Alfred García; així com premiats d'edicions anteriors i representants del sector empresarial i de mitjans de comunicació.