Part del primer premi del Sorteig de Reis cau en 11 localitats catalanes

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Part del primer premi del Sorteig de Reis amb el número 6.703, s'ha venut en administracions d'11 localitats catalanes, com Barcelona ciutat, Mataró, Terrassa, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat (Barcelona) i unes altres.
Està dotat amb dos milions d'euros per sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim agraciat, i ha tocat també a Rubí, Sabadell (Barcelona) i Salou (Tarragona).
Altres localitats catalanes on també ha tocat són Castelldefels, Mollet del Vallès i Les Roquetes; i destaca una administració a Escaldes Engordany (Andorra) on també s'ha venut el primer premi.
A més, també han estat agraciats els que han comprat aquest número per web en establiments de Terrassa i Mataró (Barcelona).
ALTRES PREMIS
El segon premi del sorteig, el número 45.875, s'ha venut en una administració al carrer Sicília de Barcelona.
El tercer premi, el número 32.615, ha esquivat Catalunya i s'ha venut a Burgos i Granada.
El Sorteig de Reis de 2025 reparteix un total de 770 milions d'euros en premis.
Respecte als premis més importants de la rifa, el Primer Premi és de 2.000.000 d'euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie; i el Tercer Premi, de 250.000 euros per sèrie.