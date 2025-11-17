Jordi Pujol no està en condicions de declarar en el judici a l'Audiència Nacional, segons forenses

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, no està en condicions de declarar en el judici que comença el 24 de novembre a l'Audiència Nacional per jutjar a la seva família per la seva fortuna a Andorra, segons ha pogut saber Europa Press de fonts properes al cas.
Dijous passat, metges forenses dels jutjats de Barcelona es van desplaçar fins al domicili de l'expresident i li van realitzar diverses proves cognitives per determinar si està en condicions d'enfrontar-se al judici, que durarà 6 mesos.
En les conclusions de l'informe, al qual ha tingut accés Europa Press i que des de principis de setmana està a l'Audiència Nacional, els forenses apunten que Pujol presenta "un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major de tipus mixte (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)".
L'informe recull que el trastorn associa un deteriorament cognitiu moderat sent "irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç".
Per això, es conclou que l'expresident no està en condicions ni de desplaçar-se fins a Madrid ni de declarar perquè no disposa de la capacitat processal per defensar-se.
L'INFORME
Els forenses van observar en Pujol, de 95 anys, certa capacitat metacognitiva i crítica respecte al que li van preguntar, si bé tendia "a la dispersió" i van haver de recentrar el discurs o recordar-li la pregunta formulada.
Així mateix, pel que fa a les funcions executives, mostrava alteració en la memòria de treball, dificultats de planificació i de flexibilitat cognitiva, així com d'autoconsciencia
L'estat anímic de l'expresident, que reconeix sofrir problemes de memòria, és "depressiu, amb afecte retret i humor reactiu", verbalizando frustració davant dels dèficits amnèsics.