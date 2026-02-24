Altura Arquitectura guanya el concurs d'idees per al futur Espai Capital d'Andorra la Vella

El projecte inclou un recinte firal multifuncional que satisfà el Govern andorrà
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 (EUROPA PRESS)
El despatx Altura Arquitectura ha estat seleccionat com el guanyador del concurs d'idees per al futur Espai Capital d'Andorra la Vella amb el projecte 'Plenum'.
Es tracta d'una infraestructura "funcional, sostenible i adaptable" al llarg de tot l'any que es distribueix en un espai central de 10.500 metres quadrats, dels quals 2.500 són de titularitat comunal i prop de 8.000 de titularitat privada, segons s'ha explicat aquest dimarts en una presentació pública.
El cònsol major (alcalde) de la capital, Sergi González, ha destacat que la proposta seleccionada reforça el paper d'Andorra la Vella com a "capital i motor del país" i ha assenyalat que el projecte vol generar cohesió social, activitat cultural i esportiva i dinamització econòmica.
'Plenum' estructura l'Espai Capital en tres grans àmbits que funcionen de manera integrada: una plaça pública que incorpora la Casa Pairal --espai per a la gent gran--, un espai firal versàtil i una connexió reforçada amb la zona del riu.
Concretament, el recinte firal serà transformable, amb una alçària interior de 18 metres, ampliables fins a 30, que podrà acollir esdeveniments de gran format amb una capacitat de fins a 7.000 persones dretes i 3.500 assegudes amb unes graderies desmuntables.
VOLUNTAT DEL GOVERN ANDORRÀ
D'aquesta manera el projecte també dona cobertura a la voluntat del Govern andorrà de disposar d'un espai multifuncional al país per acollir fires i grans esdeveniments culturals o esportius que fins ara no es podien acollir o que obligaven a tancar aparcaments per muntar-hi carpes, com amb el Cirque du Soleil.
De fet, en unes declaracions als mitjans al final de l'acte, el ministre de Turisme, Jordi Torres, ha assegurat que la proposta "compleix els requisits" que l'executiu buscava en aquest tipus d'espai i per aquest motiu han ofert col·laboració econòmica al Comú per finançar les obres que es concretarà en un conveni que ser signarà pròximament.
SEGÜENTS PASSOS
Un cop resolt el concurs d'idees, es preveu que en un termini de tres mesos els arquitectes presentin l'avantprojecte, document que definirà el cost exacte de les obres i el calendari d'execució.
Posteriorment, el Comú convocarà un concurs per donar en concessió la gestió del recinte firal i posteriorment es redactarà el projecte executiu per fer realitat l'Espai Capital.
En el moment de presentar el concurs d'idees, el Comú va estimar en 15 milions el cost de l'obra i en 30 mesos el termini d'execució de l'obra, de manera que la seva voluntat era poder estrenar el recinte el 2027.