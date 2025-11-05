Albares veu l'Índia com un "soci imprescindible" d'Espanya i anuncia que hi faran visites diplomàtiques el 2026

EUROPA PRESS, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha destacat l'Índia com un "soci imprescindible" d'Espanya, amb qui comparteix el compromís per la democràcia, el multilateralisme i el desenvolupament sostenible, i ha anunciat que el 2026 faran més visites diplomàtiques al país asiàtic.
Ho ha dit en un missatge en vídeo durant la inauguració del 5è Fòrum Espanya-Índia, celebrat dins el congrés Smart City Expo, que es duu a terme aquesta setmana al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, en què han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l'ambaixador de l'Índia a Espanya i Andorra, Shri Jayant; el president de la Fundació Consell Espanya-Índia, Juan Ignacio Entrecanales, i el vicepresident de l'Observer Research Foundation a Calcuta, el doctor Nilanjan Gosh.
Albares ha sostingut que esdeveniments com aquest "contribueixen a reforçar els llaços" entre tots dos països i suposen un clar impuls a l'estratègia del Govern central per col·laborar amb l'Índia, intensificada després de la visita del president, Pedro Sánchez, a Bombai el 2024.
Per la seva banda, Collboni ha expressat l'"alegria" que suposa per a Barcelona acollir el Fòrum Espanya-Índia, ja que culmina la voluntat de la ciutat d'estabilitzar la seva relació amb el país asiàtic anunciada el 2024 juntament amb l'estratègia municipal Chapter India, que ha presentat aquest dimarts Jayant com a nou ambaixador indi.
Ha esperat que en les pròximes setmanes es pugui inaugurar el nou consolat de l'Índia a Barcelona, que ha reivindicat com una "demostració clara que l'aposta que va fer la ciutat comença a donar els seus fruits concrets" juntament amb la nova seu de Casa Àsia al Palau de Pedralbes, les obres de la qual està previst que acabin d'aquí a un any.
ASSOCIACIÓ
Jayant ha assenyalat que en un món en constant canvi com l'actual, l'Índia veu Espanya com un soci amb el qual espera "estendre la seva relació" en diferents àmbits, com el desenvolupament de la IA, objectiu per al qual esdeveniments com aquest brinden energia i entusiasme.
De la mateixa manera, Entrecanales ha dit que el fòrum demostra la continuïtat de la sòlida relació entre tots dos països que, considera, ja han mostrat que poden materialitzar "associacions exitoses", en aquest cas posant el focus en Barcelona com a símbol d'innovació.
Finalment, Gosh ha definit l'Índia i Espanya com "dues vibrants democràcies" a les quals ha instat a continuar col·laborant, especialment en els àmbits del talent, la ciència i els sectors estratègics, creant un model d'associació que el món pugui agafar com a exemple i obrint un capítol de connexió, no de competició.