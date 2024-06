Alba Gómez, 44è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb 'Jo soc l'última plaça'

La novel·la, emplaçada a Barcelona, té de rerefons una ciutat que "perd la seva genuïnitat"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La periodista i escriptora Alba Gómez ha guanyat el 44è Premi BBVA Sant Joan de literatura catalana amb la seva primera novel·la 'Jo soc l'última plaça', que aborda el dia a dia d'uns personatges que viuen en una finca de la plaça del Sol de Barcelona, i que reflecteix la realitat d'una "ciutat gentrificada" a més del sensellarisme.

Convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) amb el suport del BBVA, el premi s'ha anunciat aquest dilluns en un acte a la Fundació 1859 Caixa Sabadell, a Sabadell (Barcelona).

El premi consisteix en 35.000 euros lliures d'impostos, a part dels drets d'autor, i és "un dels més ben dotats de les lletres catalanes", indica el president de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Jaume Ribera, qui destaca que la distinció es va crear el 1981 amb la voluntat de fomentar l'escriptura i la lectura en català.

A més a més, el llibre l'editarà Edicions 62 i es presentarà en la Setmana del Llibre en Català a finals de setembre, ha explicat l'editora d'Edicions 62, Pilar Beltran, qui ha destacat que el premi ajuda a difondre la literatura catalana i que el tema que aborda la novel·la és "extrapolable a qualsevol altra ciutat".

La guardonada ha explicat que la seva voluntat amb aquesta novel·la no era fer una crítica social com a tal, sinó plasmar el que veu a Barcelona, a través de les vivències quotidianes dels personatges i amb el rerefons d'una "ciutat que s'està transformant i que perd la seva genuïnitat".

LA CIUTAT "ENS ESTÀ DESHUMANITZANT"

També ha assegurat que ha volgut plasmar el contrast entre qui viu en un habitatge i qui està al banc d'una plaça: "La novel·la està explicada, en part, des dels ulls d'una persona que no té l'habitatge que tenia i que el mira des de fora i que encara se'l sent seu".

La novel·la reflexiona sobre la importància d'empatizar amb les diferents persones d'una ciutat, incloses les que viuen en un 'no lloc', com s'ha volgut referir l'autora: "Aquesta idea de com ens està deshumanitzant la ciutat, que anem pel carrer i hi ha molta gent que no la veiem".

Ha assegurat que ha trigat 8 anys a escriure la novel·la i que ha estat interessant veure la seva pròpia evolució en escriure-la: "El que potser havia començat com un llibre de trama i amb personatges, amb el temps hi he introduït algun gir, perquè a mesura que la meva mirada sobre la ciutat canviava, la novel·la també es transformava una mica".

Sobre el títol del llibre, ha dit que fa referència a les circumstàncies que fan que un ecosistema conegut canviï: "Per mi és un títol suggeridor, perquè és l'última plaça tal com l'hem conegut en aquest moment, i també pot ser un títol que exemplifiqui algun dels personatges".

PREMI

El director territorial de BBVA Catalunya, José Ballester, ha afirmat que l'entitat bancària vol donar suport amb aquest premi a la cultura i ha destacat la tradició del guardó: "Ens sentim honrats de fer possible la continuació d'aquest fantàstic llegat, patrimoni de Sabadell i de tot Catalunya".

De les 116 obres que optaven al premi, 94 eren novel·les, 12 llibres de narracions, 5 memòries i biografies, 2 dietaris, 2 assajos i 2 llibres de viatges; i per origen, 71 eren de la província de Barcelona, 4 de Lleida, 8 de Girona; 10 de Tarragona; 11 de la Comunitat Valenciana, 10 de les Balears, i 2 d'Andorra i Tenerife.

El jurat estava format per les escriptores Carme Riera, Najat El Hachmi, Marta Marín-Dòmine --guanyadora l'any passat-- i Francesc Serés, i la periodista Valèria Gaillard; i el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, era secretari sense vot.