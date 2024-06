Uns 200 agricultors bloquegen fins a aquest dimarts la frontera catalana amb Andorra

S'han cancel·lat viatges de bus i la patronal tem que sigui un "patró"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 juny (EUROPA PRESS) -

Uns 200 agricultors i ramaders catalans, convocats per Revolta Pagesa, han bloquejat des de les 10 del matí la frontera catalana amb Andorra, un tall que es mantindrà fins a aquest dimarts a la mateixa hora.

La protesta s'ha iniciat amb una marxa lenta de tractors des d'Organyà fins a la Farga de Moles (Lleida), per la carretera N-145, fins a just abans de la duana espanyola, on els manifestants s'han parat per tallar la circulació en sentit nord i sud.

Encara que en els últims dies el Govern d'Andorra havia demanat a les autoritats de Catalunya i del conjunt d'Espanya que evitessin els talls de trànsit, els agricultors han obtingut el permís per bloquejar el pas fronterer durant 24 hores.

Durant la tarda, els agricultors han celebrat una assemblea --en la qual s'ha decidit crear el Gremi de la Pagesia catalana-- i han permès el pas de vehicles que estaven atrapats en el tall durant cinc minuts.

El portaveu de Revolta Pagesa, Adrià Ubach, ha explicat en declaracions als mitjans que durant tot el dia permeten el pas de vehicles d'emergències, de persones que hagin de rebre tractaments mèdics i de "estudiants que tinguin proves de selectivitat" a la Seu d'Urgell (Lleida).

Per la seva banda, el president de l'Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), que també ha recolzat l'acció, Pere Roqué, ha justificat la mobilització perquè existeix una "burocràcia que vol exterminar" el sistema agrari.

DIFICULTATS DE MOBILITAT

La protesta ha comportat dificultats de mobilitat en els dos costats de la frontera, tant de turistes que volien entrar o sortir del Principat, com de treballadors o transportistes de mercaderies i de viatgers.

De fet, algunes companyies d'autobús que cobreixen trajectes internacionals han suspès totes les rutes del dia, mentre que unes altres han efectuat només els primers viatges del matí, evitant així el bloqueig.

El gerent de la patronal Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha explicat que per les dates en què s'ha dut a terme i l'antelació amb què s'ha convocat, el bloqueig ha suposat una afectació "moderada" a l'economia del país.

En canvi, ha alertat que s'està prenent com a "patró" el fet que davant de qualsevol protesta a Espanya o França es talla la frontera amb Andorra, com si fos el recurs fàcil, segons les seves paraules.

En aquest sentit ha insistit que el Principat "té molt poca capacitat d'influir" en els problemes que denuncien els agricultors i ha qualificat d'injusta la mesura de bloquejar la frontera.