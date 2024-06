El X 'Tast a la Rambla' de Barcelona tanca amb 140.000 degustacions venudes

Pastisseria Escribà rep el Premi Tast a la Rambla en la seva primera edició



BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El X 'Tast a la Rambla' de Barcelona ha acabat aquest diumenge amb 140.000 degustacions venudes a la plaça Catalunya durant els quatre dies, informen en un comunicat els organitzadors: Amics de la Rambla i Grup Gsr.

El públic ha seguit sent majoritàriament de Barcelona (42%), seguit per visitants d'altres punts de tota Catalunya i de tota Espanya (18%) i públic internacional (40%).

La tapa més venuda enguany ha estat el 'New York roll català', del restaurant Pepa Tomate.

El president d'Amics de la Rambla, Pau Bosch, i el director del Grup Gsr, Jordi Parra, han destacat que aquest any la proposta gastronòmica ha estat més diversa que mai, amb participació de la Barcelona America's Cup i altres territoris com Lanzarote, Andorra i Múrcia, i a més tots els showcookings s'han omplert.

VINCLE AMB LA BARCELONA AMERICA'S CUP

La desena edició ha destacat per dues novetats, una de les quals és la creació del Premi Tast a la Rambla per a persones que treballen per la gastronomia de la ciutat i que en la primera edició ha recaigut en la família Escribà (Pastisseria Escribà).

L'altra és la vinculació de la fira amb la Barcelona America's Cup: 'Dotze cultures, dotze gastronomies' ha apropat la gastronomia dels 12 països participants en la competició esportiva a tots els visitants, amb música en directe, degustacions i tallers didàctics.