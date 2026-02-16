A Tafona, Ramón Freixa Atelier i Voro, els nous 3 Sols de la Guia Repsol 2026

Catalunya és la comunitat autònoma amb més restaurants guardonats
TARRAGONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El restaurant gallec A Tafona, el madrileny Ramón Freixa Atelier i el restaurant de fusió mallorquina i andalusa Voro han estat distingits amb els 3 Sols de la Guia Repsol 2026, la màxima qualificació, ha explicat l'empresa aquest dilluns en un comunicat.
Els tres premiats "evidencien l'heterogeneïtat" espanyola on és possible provar cuines molt diverses que defensen els fonaments del lloc en el qual estan enclavades, però comparteixen una cultura comuna, valora la companyia textualment.
En aquesta última edició, la guia summa 83 nous establiments, dels quals 3 són els premiats amb 3 Sols, uns altres 11 locals amb 2 Sols i 69 establiments amb 1 Sol, distribuïts per tota Espanya i, per primera vegada, també a Andorra.
CATALUNYA A LA GUIA
De tots els restaurants guardonats en la Guia Repsol 2026, 12 establiments estan a Catalunya, el major nombre de tots, seguida de Madrid, amb 10 establiments, i Andalusia, amb uns altres 9 locals.
La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat aquest dilluns al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, a la qual han acudit el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i el president de Repsol, Antoni Brufau.
"Catalunya és avui el territori amb més restaurants amb Sols de la Guia Repsol, i això no és només un lideratge numèric. És el resultat d'una manera d'entendre la gastronomia basada en el respecte per la tradició, l'excel·lència del producte i la capacitat constant de reinventar-se", ha valorat Sàmper en declaracions recollides en el comunicat.
Per la seva banda, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmat que acollir aquesta gala "representa una oportunitat única" de demostrar la potència gastronòmica de primer nivell de Catalunya, en les seves paraules, per la quantitat, qualitat i diversitat de productes agroalimentaris i d'establiments de restauració.