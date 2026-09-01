Andorra modifica la llei d'agricultura per permetre el cultiu de cànnabis medicinal

El text inclou dues figures jurídiques noves i promou el relleu generacional
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra impulsa una modificació de la llei d'agricultura i ramaderia que, entre altres mesures, crea "el vehicle" per afavorir el desenvolupament de noves produccions agropecuàries d'interès general com el cànnabis amb finalitats medicinals.
Ho ha explicat el ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, juntament amb el director del departament d'Agricultura, Josep Casals, en una roda de premsa aquest dimarts, informa l'executiu en un comunicat.
Es crearà la figura de l'entitat representativa del sector primari, concebuda com l'òrgan de referència dels titulars d'explotacions agràries davant de l'Administració.
Aquesta entitat podrà actuar com a interlocutor del sector, promoure iniciatives d'interès general i impulsar projectes vinculats a la innovació, la competitivitat i la modernització de les explotacions.
Per obtenir el reconeixement oficial, haurà de representar, com a mínim, al 65% de les explotacions agràries actives del país.
UN "ELEMENT CABDAL"
Casal ha afirmat que aquests organismes són "un element cabdal" per afavorir el desenvolupament de noves produccions agropecuàries que siguin d'interès general per al sector primari, com el cànnabis.
El funcionament es basarà en la convocatòria d'un concurs que farà el Govern per atorgar les llicències i es farà una valoració en funció d'un conjunt de requisits, entre els quals participar de la mà d'un organisme de representació col·lectiva suposarà rebre una puntuació suplementària.
LLEI DEL CÀNNABIS I ALTRES NOVETATS
De forma paral·lela a la creació d'aquest organisme, s'ha treballat la llei que regula el cultiu de cànnabis amb finalitat medicinal, un text que es vol entrar a tràmit parlamentari durant el proper període de sessions.
Casal ha avançat que pròximament es presentarà el text, que contemplarà una sola llicència per a un únic explotador, que serà un cultiu interior, que en cap cas servirà per substituir el cultiu de tabac i que estarà "altament regulat".
D'altra banda, la reforma de la llei d'agricultura també incorpora la nova fórmula de cooperació entre explotacions mitjançant la regulació dels grups agraris o ramaders d'explotació comuna (GAREC).
Aquesta figura permetrà que entre dues i cinc explotacions comparteixin, total o parcialment, mitjans de producció, infraestructures o recursos amb l'objectiu de millorar l'eficiència, optimitzar costos i reforçar la viabilitat econòmica de les activitats agràries i ramaderes.
Igualment, introdueix la figura dels nuclis zoològics d'animals de renda, destinada a les instal·lacions on es mantenen animals per l'autoconsum familiar i també es preveu que les agrupacions del sector primari legalment constituïdes tinguin accés preferent a determinades llicències o autoritzacions vinculades al desenvolupament d'activitats econòmiques relacionades amb l'agricultura i la ramaderia.