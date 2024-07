Agro.- Andorra detecta el primer cas de la malaltia de la llengua blava en un marrà

Agricultura preveu que aquest dijous ja s'haurà vacunat la meitat de la cabanya ovina del país



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministeri de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia del Govern d'Andorra ha detectat el primer cas de la malaltia de la llengua blava en un marrà.

Ho ha confirmat aquest dimecres el ministre de Medi ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual també ha destacat que la malaltia "no es transmet als humans".

Casal ha detallat que en els últims dies s'han dut a terme controls a través de proves PCR a fins a nou ovelles de dues explotacions diferents i entre elles només hi ha hagut un únic positiu.

L'animal ja ha estat vacunat i també la resta del seu ramat, i de fet el ministre ha recordat que la vacunació és "l'única forma efectiva" de contenir la transmissió de la malaltia i d'erradicar-la.

Casal ha assenyalat que la situació, ara com ara, es troba "totalment sota control" perquè hi ha un sol cas, que evoluciona correctament, i que a més s'observa que el mosquit que transmet la malaltia no arriba a determinades altures on habita actualment el bestiar del Principat.

El servei veterinari de vigilància de la salut dels animals de renda del ministeri va començar la vacunació de la cabanya ovina la setmana passada i segons Casal, demà es preveu arribar als 2.241 animals, la qual cosa suposa "el 75% de la cabanya", i a principis de la setmana que ve s'haurà arribat al 100% dels animals ovins del país.

Casal ha dit que la vacunació es desenvolupa en "condicions òptimes" i amb molt bona col·laboració de tot el sector ramader, recordant que ni la vacuna ni haver tingut la malaltia no afecten a la qualitat de la carn o els productes derivats destinats al consum.

AMPLIACIÓ DE LA VACUNACIÓ

Arran del primer cas de llengua blava, el ministeri treballa en l'ampliació de la campanya de vacunació per fer-la extensiva a "tota la cabanya bovina", encara que Casal ha admès que en aquest cas la logística és més complexa.

Concretament, la vacuna s'ha d'administrar a animals de més de dos mesos d'edat, per via intramuscular i requereix de dues dosis amb tres setmanes de diferència entre una i l'altra.

L'objectiu del Govern és començar a administrar la primera dosi aquest dijous a tota la cabanya bovina i finalitzar la campanya, administrant la segona dosi, a mitjans d'agost, aprofitant que la majoria de ramats es troben concentrats en zones de pastures comunals on es disposa d'instal·lacions per tractar al bestiar.

El ministre ha recordat que si un ramader sospita de la presència de la llengua blava en la seva explotació ha de contactar amb el seu veterinari oficial clínic referent del departament d'Agricultura i Ramaderia.