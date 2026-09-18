Andorra avança en la potenciació del cultiu de vinya i la producció de vins de qualitat

Tres experts internacionals visiten aquesta setmana el país per analitzar el potencial del sector
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha donat un nou pas per projectar el potencial que pot tenir el cultiu de la vinya i la producció de vins de qualitat al Principat.
El director d'Agricultura i Ramaderia del Govern andorrà, Josep Casals, ha destacat que la vinya és un exemple de "la diversificació" que impulsa el Govern del sector primari, ha informat en un comunicat.
En aquest marc, tres experts internacionals especialitzats en desenvolupament de destinacions vitivinícoles visiten aquesta setmana el país per analitzar el potencial del sector i identificar oportunitats de creixement.
Casals ha explicat que l'objectiu és disposar d'una diagnosi especialitzada que permeti definir actuacions per ampliar aquest cultiu, incrementar la producció de vins de qualitat i generar noves oportunitats vinculades al paisatge, la gastronomia i el turisme sostenible.
Els experts han valorat molt positivament la qualitat dels vins andorrans i, segons una d'elles, Almudena Alberca, el Principat produeix "vins de nivell internacional" amb un gran potencial per reforçar l'atractiu enoturístic.
Alberca ha afegit que els vins andorrans tenen "una identitat pròpia" amb un fil conductor que uneix tots els projectes i transmet la personalitat única del país.
Per la seva banda, l'enólogo de Casus belli, Miquel Medall, ha afirmat que aquesta valoració externa confirma el camí emprès pels cellers del país i que ha de portar a poder explicar "convençuts" que a Andorra es fa bon vi.