Agricultors preveuen col·lapsar Barcelona i concentrar-se davant Acció Climàtica aquest dimecres

La seva intenció és manifestar-se davant la Conselleria a partir de les 14 hores



BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors concentrats a diferents punts de la xarxa viària catalana aquest dimarts preveuen col·lapsar aquest dimecres les entrades de Barcelona i concentrar-se davant la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Segons han explicat fonts de l'organització a Europa Press aquest dimarts, els diferents talls de carreteres es mantindran durant la propera nit i, al matí d'aquest dimecres, se'ls sumaran altres agricultors i ramaders per dirigir-se a Barcelona.

Fins al moment, han confirmat que entraran a Barcelona per la Diagonal, la Meridiana i la Ronda Litoral fins a la Gran Via, amb la finalitat de dirigir-se a la seu de la Conselleria, situada en el número 612 de la Gran Via.

Les protestes han tallat aquest dimarts diferents carreteres de la xarxa viària catalana, i Unió de Pagesos ha xifrat en un comunicat en 4.000 els tractors que han participat en les protestes.

Entre les vies tallades estan l'AP-7 a Medinyà (Girona) i a L'Aldea (Tarragona), l'A-2 en la Fondarella (Lleida), la C-17 a Parets del Vallès (Barcelona), la C-25 i la C-17 a Gurb (Barcelona) i la C-16 a Sallent (Barcelona), entre d'altres.

L'acció s'ha convocat per reclamar que se simplifiqui la burocràcia, que hi hagi "reciprocitat" en les importacions i preus adequats als costos.

CONCENTRACIÓ

La concentració davant el Departament està prevista a partir de les 14 hores, i fonts de la Guàrdia Urbana de Barcelona han assegurat a Europa Press que tenen capacitat de resposta per minimitzar les afectacions a la resta d'usuaris de les vies afectades.

Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra han assenyalat que la seva intenció és acompanyar a totes les columnes de manifestants, encara que s'haurà d'aconseguir un acord amb cada tall davant la falta d'un organitzador únic.

Tots dos cossos policials s'hauran de coordinar una vegada els manifestants arribin a Barcelona, entre altres coses per decidir on es poden estacionar els tractors.