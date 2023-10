Una acusació demana a la justícia andorrana que investigui l'ex-número dos d'Interior per l'operació Catalunya

L'Institut de Drets Humans d'Andorra amplia novament la querella original que va presentar contra Rajoy, Montoro i Fernández Díaz



MADRID, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

L'acusació popular que exerceix l'Institut de Drets Humans d'Andorra ha demanat a la justícia andorrana que investigui l'ex-secretari d'estat d'Interior Francisco Martínez, el comissari jubilat Marcelino Martín Blas i l'excomandant de la Guàrdia Civil Basilio Sánchez Portillo per l'operació Catalunya.

L'associació ha ampliat la querella que va presentar al Principat contra l'expresident Mariano Rajoy i els exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió, coaccions a òrgans constitucionals i creació de document fals per la seva suposada relació amb els intents de saber "mitjançant vies il·legals" informació bancària secreta dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, a més de l'exvicepresident Oriol Junqueras.

En concret, els fets denunciats estan relacionats amb presumptes extorsions, coaccions i xantatge des del 2014 per part d'agents de la Policia Nacional a responsables de Banca Privada d'Andorra (BPA) per saber "mitjançant vies il·legals" una informació bancària secreta protegida per la legislació andorrana" de diversos governants de Catalunya i els seus familiars, entre els quals Pujol, Mas i Junqueras.

L'assumpte va arribar als tribunals espanyols l'any passat a través d'una comissió rogatòria d'Andorra, però al desembre --després d'una sèrie de recursos-- el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid va paralitzar l'auxili judicial a petició de l'expresident del Govern central i els exministres.

ORGANITZACIÓ CRIMINAL

L'Institut de Drets Humans d'Andorra, en espera que es reactivi la comissió rogatòria i s'acordi la citació dels querellats, han fet les seves "pròpies investigacions", la qual cosa els ha portat a presentar aquesta ampliació de querella.

En un comunicat aquest dijous, l'associació ha explicat que amb la documentació recaptada "es formula un nou relat dels fets detallat" i s'amplien les imputacions a "tots els querellats" per presumptes "delictes d'associació il·lícita --equivalent a organització criminal en el dret espanyol--".

Així mateix, ha conclòs que cal estendre el presumpte delicte de falsedat documental a Martínez, Martín Blas i Sánchez Portillo, per la qual cosa els inclou en aquesta nova ampliació de la querella.

Al marge, l'Institut demana a la justícia andorrana que valori si també cal imputar l'exministre d'Economia Luis de Guindos i l'ex-secretari d'estat de Comerç Jaime García Legaz, o "que siguin citats com a testimonis".