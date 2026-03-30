Acord entre Andorra i la UE per evitar controls sistemàtics a les fronteres

Les dues parts han rubricat el pacte per aplicar el sistema 'entry/exit'
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)
Andorra i la UE han rubricat l'acord sobre diversos aspectes relatius a la gestió de les fronteres que evita que l'aplicació del sistema 'entry/exit' es tradueixi en controls sistemàtics a les fronteres.
Segons informa el Govern en un comunicat, els ciutadans andorrans i els nacionals dels estats membres de la UE no estaran subjectes al registre de l'Entry/Exit System (EES) i també quedessin exempts d'aquests procediments els nacionals d'estats tercers amb permís de residència a Andorra.
El cap de Govern del Principat, Xavier Espot, ha destacat que l'acord és fruit de factors tan importants com "la credibilitat internacional" que Andorra ha anat guanyant en els últims anys, així com gràcies a les bones relacions amb la UE fruit de la negociació de l'acord d'associació.
L'acord estableix, a més, mecanismes d'avaluació i controls de seguretat previs per als nacionals de països tercers que vulguin accedir a un permís de residència del Principat.
Concretament, Andorra oferirà una autorització temporal mentre França o Espanya avaluen als candidats, i en cas de detectar una amenaça, demanaran que li sigui denegat el permís de residència.
Si l'avaluació és favorable, se'ls concedirà un permís de residència que els donarà dret a desplaçar-se per tot l'àrea Schengen parell estadas curtes sense cap visat ni ETIAS (Sistema europeu d'informació i autorització de viatges) i sense haver de completar el registre EES.
Espot ha destacat que el canvi suposa una "millora" en el dret de circulació actual que únicament s'aplica a França i Espanya.
PROCÉS
Des de 2024, Andorra i la UE han mantingut negociacions per aconseguir aquest acord específic per adaptar l'aplicació de l'EES a la realitat de les fronteres andorranes i evitar així el registre de les persones que entren o surten del país.
De fet, la normativa pactada també recull que en el cas dels turistes nacionals de països tercers, per no haver de registrar-se, la seva estada a Andorra computarà dins dels terminis d'estada en Schengen.
En paral·lel, una vegada les negociacions van estar "molt avançades" amb la Comissió Europea, Andorra va iniciar les converses amb Espanya i França per concretar els aspectes operatius a les respectives fronteres.