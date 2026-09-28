Acció Feminista demana la despenalització i legalització de l'avortament a Andorra

MERITXELL PRAT-EUROPA PRESS
Asseguren que no es creuen les paraules del Govern
ESCALDES-ENGORDANY (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)
El col·lectiu Acció Feminista d'Andorra ha tornat a reclamar aquest dilluns la despenalització i legalització de l'avortament al Principat amb una concentració a Escaldes-Engordany, coincidint amb el Dia Internacional de la Despenalització de l'Avortament.
En la mobilització han participat unes 50 persones, entre ells diversos polítics dels partits de l'oposició, com el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia.
La integrant d'Acció Feminista Maricel Blanch ha retret al Govern andorrà que, malgrat prometre despenalitzar l'avortament en l'actual legislatura, ara com ara res ha canviat: "No sabem si realment es durà a terme".
Blanch també ha afirmat que hi ha hagut l'oportunitat de retirar del codi penal l'article referent a la penalització de l'avortament però que no s'ha fet, per la qual cosa ja no es creuen "les paraules del Govern".
La concentració també busca fer pressió en contra de la proliferació dels "discursos reaccionaris" que, sota el seu punt de vista, poden conduir a la retallada de drets.
En la lectura del manifest s'ha criticat el fet que les dones d'Andorra hagin de marxar del país per avortar i per això, a més de la despenalització, s'ha demanat que pugui practicar-se al Principat amb garanties sanitàries "i cobertura del sistema públic".
El Govern d'Andorra manté negociacions amb la Santa Seu des de fa anys per aconseguir la despenalització de l'avortament, però ara com ara no s'ha aconseguit cap acord.
COMPROMÍS
Durant l'última celebració del Dia de Meritxell, el passat 8 de setembre, el cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar que la voluntat de l'executiu és aprovar la llei per despenalitzar l'avortament "aquesta legislatura", però va descartar la legalització.
Encara que va assegurar que el canvi normatiu no depèn del vistiplau del Vaticà, va indicar que és una qüestió de diàleg i de garantir que la llei que s'aprovi no creui "una línia vermella" que seria l'abdicació del copríncip episcopal.