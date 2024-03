Unes 400 dones es manifesten a Andorra pel 8M

Andorra Acció Feminista torna a reclamar la despenalització de l'avortament



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 març (EUROPA PRESS) -

Unes 400 persones han participat aquest divendres per la tarda en la manifestació del 8M a Andorra, convocada per l'entitat Acció Feminista amb una marxa des d'Escaldes-Engordany fins a Andorra la Vella.

Sota el lema 'Que no et silenciïn!' l'entitat ha sortit al carrer per "defensar els nostres drets i llibertats" i contra les violències, opressions i discriminacions que pateixen les dones arreu del món, segons el manifest que han llegit.

Un cop més han criticat que Andorra "no reconeix ni dona cap garantia" als drets sexuals i reproductius de les dones com a drets fonamentals, per la qual cosa han qualificat la situació de violència institucional.

AVORTAMENT

Acció Feminista ha reivindicat l'avortament "legal, segur i gratuït" i s'ha dirigit al cap de Govern, Xavier Espot, afirmant que no volen anar a avortar fora del Principat.

L'avortament està penat a Andorra i, encara que l'actual govern s'ha mostrat disposat a despenalitzar-lo, ara com ara no es contempla que la pràctica pugui dur-se a terme al país.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Per altra banda, el manifest ha fet referència a la violència de gènere, assegurant que negar-la és "ignorant, violent, imprudent i perillós".

L'entitat convocant de la mobilització considera necessari que la justícia, la policia i "totes les institucions implicades" reconeguin la violència de gènere, i no només en els casos en què es produeixen lesions físiques.

En aquest sentit han afirmat que per "prevenir i erradicar" totes les violències contra les dones cal posar el focus en l'educació, i han reclamat educació sexoafectiva.

HABITATGE I BRETXA SALARIAL

El problema de l'habitatge també ha tingut presència i s'ha afirmat que la vulneració al dret a l'habitatge és una realitat "molt greu i a les dones els toca de prop".

En aquest punt s'ha destacat la bretxa salarial, que han situat en 4.600 euros de mitjana l'any 2022 a Andorra.

Sota el seu punt de vista, és "violència de gènere però també institucional" que una dona es vegi obligada a seguir vivint amb el seu agressor perquè no es pugui permetre un altre lloc on viure.

També han demanat mesures per conciliar la vida laboral i la familiar, i "baixes de maternitat i paternitat igualitàries".