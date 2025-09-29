El 80% d'andorrans assegura tenir un bon estat de salut, segons una enquesta

Més del 90% valoren la figura del metge referent
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)
El 80% de la població d'Andorra assegura tenir un bon estat de salut, segons l'Enquesta Nacional de Salut 2024 presentada aquest dilluns en roda de premsa per la ministra de Sanitat, Helena Mas.
Ha explicat que aquest treball permet tenir "una fotografia" de l'estat de la població i dels seus hàbits, alhora que permet dissenyar polítiques i accions ajustades a les necessitats de la població, informa el Govern en un comunicat.
SALUT EMOCIONAL
Tres de cada 10 enquestats afirmen haver tingut malestar emocional les dues setmanes anteriors a l'enquesta.
Els homes tenen millor salut emocional (77,7%) que les dones (64,8%), especialment en la franja d'edat jove intermèdia (dels 25 als 34 anys).
SERVEIS SANITARIS
Sobre els serveis sanitaris, el 91,4% de dones i el 94,1% d'homes recomanaria el seu metge referent a altres persones; i el 97,5% de dones i el 94,5% d'homes assegura que, si té un problema nou, visita l'atenció primària abans que un altre lloc.
Mas ha destacat que les dades de l'enquesta demostren que, quant als metges referents, el sistema de la via preferent surt "reforçat i està plenament implementat", i que ara toca posar el focus en la promoció dels centres d'atenció primària.
En el cas dels serveis sanitaris, la gran majoria de les persones enquestades que els últims 12 mesos ha necessitat una atenció sanitària se l'han pogut permetre econòmicament.
En aquest sentit, la ministra ha destacat que el Govern ha anat incrementat les prestacions que inclou la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, justament per garantir que "tothom pugui accedir a aquestes prestacions".
HÀBITS
L'enquesta dedica una part de les seves preguntes a les pràctiques preventives i els hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac i alcohol, i la pràctica diària d'activitat física.
Es detecta una disminució dels fumadors homes des de la primera Enquesta Nacional de Salut (1991), quan n'eren el 52%: ara en són el 30%.
També augmenten els percentatges de pràctica d'activitat física moderada-intensa en el temps lliure respecte a 2011, tant de les dones (43,2% enfront del 30,9%) com dels homes (56,1% enfront del 36,6%).
El Govern constata que un dels indicadors a millorar és l'obesitat i el sobrepès: un 39,6% d'homes i un 26,4% de dones tenen sobrepès, i el 13% d'homes i dones, obesitat, percentatges que han augmentat des de 2011.
Quant a consum d'alcohol, les dades reflecteixen una disminució de les persones abstèmies respecte a 2011 (dones: 34% enfront del 52%; homes: 20% enfront del 30%).
Helena Mas ha assegurat que el consum d'alcohol "preocupa" i que es treballa amb els centres educatius, el Pla nacional contra les drogodependències i tots els actors implicats per reduir les xifres.