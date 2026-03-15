7.240 socis han votat fins a les 11.00 hores en les eleccions del Barça, un 6,32% del cens

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 15 març (EUROPA PRESS) -
Un total de 7.240 socis i sòcies del FC Barcelona ja han exercit el seu dret a vot fins a les 11.00 hores d'aquest diumenge en les eleccions a la presidència del club blaugrana, la qual cosa suposa un 6,32% de participació del cens electoral, segons ha informat el secretari de la Junta Directiva de l'entitat, Josep Cubells.
Cubells ha comparegut davant dels mitjans per oferir les primeres dades de participació d'una jornada electoral en la qual els socis estan cridats a elegir al nou president del club entre els candidats Joan Laporta i Víctor Font.
"El dia s'ha iniciat amb plena normalitat. Ens acompanya un dia assolellat que convida a venir a decidir el futur del nostre club", va ha dit el dirigent blaugrana, que també ha destacat "la gran afluència" registrada a les diferents seus electorals en les primeres hores de votació.
Per seus, la major part dels vots s'han emès en el Spotify Camp Nou, amb 5.977 paperetes dipositades fins a les 11.00 hores, mentre que a Girona han votat 565 socis, a Tarragona 412, a Lleida 173 i a Andorra 113.
És una participació més baixa respecte als anteriors comicis de 2021 guanyades per Joan Laporta, quan a les 11.00 hores havien votat 26.529 socis, un 24,05 per cent del cens electoral de llavors. Això sí, en aquella ocasió hi havia vot per correu. I, el 2015, en uns comicis guanyats per Josep Maria Bartomeu, la participació a aquesta mateixa hora era del 8,86 per cent, amb 9.711 socis, xifres més semblants a les d'aquest diumenge.
Les urnes romandran obertes durant tota la jornada electoral fins a les 21.00 hores, moment en el qual es tancarà la votació i donarà començament l'escrutini per conèixer al nou president del FC Barcelona.