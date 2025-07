Un 70% de la població que sap català i castellà s'adapta a l'interlocutor, segons un estudi

BARCELONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Un 70% de la població que coneix el català i el castellà canvia de llengua i s'adapta a la que fa servir l'interlocutor, segons una ampliació dels resultats de l'Enquesta d'Usos Lingüístics 2023 que ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El 74% de les persones que sabien català passaven a aquesta llengua si començaven una conversa en castellà i els responien en català, i el 70,4% canviaven al castellà si iniciaven la conversa en català i els responien en castellà, informa aquest dijous la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat en un comunicat.

El 2023, un 48,7% de la població deia que començava les converses en català sempre o sovint; un 18,7% deia que ho feia algunes vegades; un 28,1% que no ho feia mai; i els més grans de 64 anys eren el col·lectiu que més començava les converses en català, però també el que sumava més gent que no ho feia mai.

El 76% de la població de 15 anys o més expressava que li agradaria parlar el català, bé sigui de manera exclusiva o amb alguna altra llengua, en què la combinació més freqüent és la de català i castellà (27%), seguida de la preferència de parlar combinacions de llengües que incloguin el català (16,9%), només parlar en català (15,8%) i de parlar més català que castellà (12%).

El 84,4% dels nascuts a Catalunya assenyalava que els agradaria parlar català en un futur, de manera exclusiva o compartida, un 67,6% dels nascuts a l'estranger els agradaria parlar-lo i un 57,3% dels nascuts a la resta de l'Estat els agradaria parlar català en un futur.

Un 70,5% dels enquestats es mostrava totalment d'acord o més aviat d'acord amb la unitat de la llengua i considerava que "és la mateixa" la que es parla a les Balears, la Comunitat Valenciana, Andorra i Catalunya, un 9,4% considerava que no era la mateixa llengua i la resta, un 20,2%, no en tenia una opinió o no responia la pregunta.