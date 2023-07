El 65,1% dels habitants de Catalunya, València i les Balears parla bé el català, segons un informe

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El 95% dels habitants de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears afirmen que parlen bé el castellà, i el 65,1% assegura que parla bé el català, segons l'última edició de l'InformeCAT de la Plataforma per la Llengua sobre l'estat del català.

L'informe, que s'ha presentat aquest dilluns, apunta que Catalunya és el territori amb més persones que diuen que s'expressen bé en català (el 75%), seguit de les Balears (el 59,5%) i de la Comunitat Valenciana (el 51,6%), ha afirmat Plataforma per la Llengua en un comunicat.

D'altra banda, a Catalunya, el 95,3% dels habitants afirmen que parlen bé el castellà, a la Comunitat Valenciana el 94,7%, i a les Balears el 94,1%.

Segons Plataforma per la Llengua, aquesta diferència entre els dos idiomes s'explica "per la imposició legal del castellà a tots els ciutadans i per la tendència de molts catalanoparlants a canviar al castellà".

A més, ha considerat que el fet que la Constitució i la legislació que regula l'accés a la ciutadania espanyola facin obligatori el coneixement del castellà, a banda d'algunes lleis i tràmits, "contribueix a augmentar la percepció d'utilitat del castellà i estén a redundar el català".

En relació amb canviar del català al castellà, s'adverteix que "redueix les possibilitats que els nouvinguts tenen de sentir la llengua i d'arribar a dominar-la" i, segons la plataforma, això fa més difícil que aquestes persones es puguin expressar en català.

"Aquest desfasament és preocupant, perquè més enllà del nivell de coneixement de cada llengua, si la gent no es veu capaç de parlar bé el català, difícilment s'hi expressarà habitualment", i que això contribueix a la minorització del català, diuen textualment.