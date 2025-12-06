438.000 vehicles surten de Barcelona pel pont de desembre, un 95% del previst

BARCELONA 6 des. (EUROPA PRESS) -
438.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des de les 15.00 del divendres fins a les 15.00 d'aquest dissabte pel pont de desembre, ja que el dilluns serà festiu.
Són el 95% dels 460.000 vehicles que estaven prevists que sortissin fins a les 15.00 d'aquest dissabte, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Les vies amb més incidències en el dispositiu especial pel pont de desembre han estat l'AP-7, per un accident múltiple a Castellví de Rosanes (Barcelona) i també per un accident a Llinars del Vallès (Barcelona), així com per retencions a la Jonquera (Girona), la Roca del Vallès i Castellbisbal (Barcelona), la C-16 a Castellbell i el Vilar, Berga i Cercs (Barcelona), en drecció Túnel del Cadí i la C-17 a Tona, Vic (Barcelona) i Ripoll (Girona), en adreça Ribes de Fresser (Girona).
Així mateix, també s'ha vist afectada la C-14 a Oliana i Organyà (Lleida) i hi ha hagut lentitud en les carreteres cap a Andorra, la N-145 i la N-260, i la C-25 per la Fira d'Espinelves (Girona).
Les retencions totals han estat un 14% inferiors en llargada i durada respecte al 2024 i el pic de les mateixes un 20% inferior al de 2024, arribant al punt àlgid amb 93 quilòmetres de retencions a la xarxa de carreteres a les 12.30 hores d'aquest dissabte.