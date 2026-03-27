La 37a Trobada Empresarial al Pirineu amplia el seu programa per analitzar el context econòmic global

LLEIDA 27 març (EUROPA PRESS) -
La 37a Trobada Empresarial al Pirineu ha ampliat el seu programa al psiconeuroimmunòleg i divulgador científic Xevi Verdaguer, que s'uneix a les participacions ja confirmades com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o l'ex-primer ministre italià Matteo Renzi, en una edició que té l'objectiu d'analitzar el creixement empresarial en el context econòmic i geopolític actual.
L'esdeveniment celebra la seva pròxima edició els dies 11 i 12 de juny a la Seu d'Urgell (Lleida), amb el lema 'El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem', i les inscripcions estaran obertes des de dilluns vinent, explica l'organització aquest divendres en un comunicat.
En un context marcat per les tensions geopolítiques, els canvis en les cadenes de subministrament, la revolució tecnològica o la reconfiguració dels blocs econòmics, la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha defensat que la trobada "vol obrir un espai de reflexió col·lectiva".
També hi ha programades ponències del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot; l'exvicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, i l'ex-alt representant per a Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell, a més de diferents empresaris de companyies catalanes i andorranes i de projectes emergents.
Una altra de les novetats d'aquesta edició és que la Trobada ampliarà els espais abans i després de les ponències, amb l'objectiu d'"oferir més oportunitats perquè els assistents puguin parlar, compartir experiències i establir connexions en un ambient distès".