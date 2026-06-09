La 37a Trobada Empresarial al Pirineu abordarà el nou mapa econòmic mundial davant 900 assistents

TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU
LLEIDA, 9 (EUROPA PRESS)
La Trobada Empresarial al Pirineu celebra aquesta setmana la 37a edició, que reunirà experts, empreses i dirigents polítics internacionals, a més de representants dels governs d'Espanya, Catalunya i Andorra, per abordar el camí a seguir després de la configuració d'un nou mapa econòmic mundial davant més de 900 assistents.
Amb el lema 'El nou mapa econòmic mundial: Quin camí prenem?', la trobada tindrà lloc al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell (Lleida) aquest dijous i divendres, i té com a objectiu interpel·lar el sector empresarial davant un escenari mundial en transformació.
Així, les previsions de la jornada inclouen més de 900 assistents confirmats, juntament amb 60 periodistes acreditats i 21 hotels de l'Alt Urgell i Andorra ocupats per a la 37a edició, segons han explicat fonts de l'organització a Europa Press.
La presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat la solidesa de les xifres d'assistència en un moment en el qual "tot trontolla", i ha qualificat la decisió de celebrar una reunió presencial com a estratègica.
"Les empreses d'aquí i d'arreu del món ho saben molt bé, la confiança és avui el principal avantatge competitiu, i aquesta només neix en la proximitat", ha dit.
REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, inaugurarà l'esdeveniment dijous, una jornada que també comptarà amb un diàleg amb l'ex-alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i president del Cidob, Josep Borrell; l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la presidenta de la Trobada, Montse Pujol.
En el segon i última dia de la Trobada hi intervindran el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el senador d'Itàlia i ex-primer ministre del país transalpí, Matteo Renzi.
DIÀLEGS I EMPRESES
Durant la jornada també se celebraran diferents taules i diàlegs amb representants de start-ups com el CEO de l'estudi Montensen, Josep Maria Ganyet; el CEO de la companyia per eliminar l'empremta digital Repscan, Josep Coll; el CCO de la companyia de desenvolupament d'actius d'origen botànic 4Medikis, Albert Farré, o la CEO de l'empresa de detecció i estandardització del color ColorSensing, María Eugenia Martín.
També se celebrarà una taula centrada en l'ecosistema empresarial lleidatà, amb el fundador del Grup Monlau i l'Escola Mirasan, Carles Camí; la CEO de Romero Polo, Patricia Romero; el president dels cellers Castell del Remei, Tomás Cusiné, Cérvoles Celler i Cara Nord, Tomás Cusiné, i la CEO del grup Premier Pigs, Dolors Puyol.
Divendres, les taules de debat se centraran en 'boomers' i joves, a càrrec del catedràtic d'Economia de la UPF Guillem López Casanovas i la politòloga i periodista Estefania Molina, i en el lideratge empresarial, amb la vicepresidenta de la farmacèutica Hipra, Maria del Mar Nogareda, el president de Naturhouse, Félix Revuelta, i el president del grup Tendam, Jaume Miquel.