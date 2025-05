La 36a Trobada Empresarial al Pirineu analitzarà el context econòmic i geopolític

Se celebrarà els dies 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell (Lleida)

LLEIDA, 20 (EUROPA PRESS)

La Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà la 36a edició els dies 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell (Lleida), en què posarà el focus en el creixement empresarial en el context econòmic i geopolític actual, informa en un comunicat aquest dimarts.

Els organitzadors de l'esdeveniment, que tindrà lloc al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell amb el lema 'L'empresa davant el nou ordre mundial', preveuen ocupar 17 hotels de l'Alt Urgell (Lleida) i Andorra.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurarà la Trobada el 12 de juny, i el dia 13 comptarà amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, a més de reunir, com en cada edició, líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi.

Segons el president de la Trobada, Josep Serveto, les inscripcions "van a molt bon ritme i mostren com s'està consolidant com un espai de referència en l'agenda empresarial del país", i ha destacat que els qui han vingut alguna vegada solen repetir acompanyats d'altres persones.

Serveto també ressalta l'interès de nous públics com els joves, dels qui diu que el primer any se solen inscriure per un dia, però quan coneixen l'experiència repeteixen els dos dies, i ha recordat que els de menys de 35 anys compten amb un preu especial.

CONFERÈNCIES I EXPERIÈNCIES EMPRESARIALS

La conferència motivacional que dona el tret de sortida a l'esdeveniment el dijous 12 de juny a la tarda anirà a càrrec de la psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé, autora de llibres com 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', 'Recupera tu mente, reconquista tu vida' o 'Encuentra tu persona vitamina'.

Seguidament, tindrà lloc la taula d'experiències empresarials de Lleida i de l'Alt Pirineu, en què compartiran escenari el CEO de l'empresa de Torrefarrera My Chef, Josep Ramon Subirà; la cofundadora d'Intersa Labs d'Alcarràs, Esther Saiz; i la directora general de Cadí (Seu d'Urgell), Anna Puigcercós, entre d'altres.

L'endemà, el divendres 13 de juny, obriran les ponències sobre economia i empresa dos economistes: l'exsecretari d'Afers Miquel Puig i la doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó.