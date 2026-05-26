El 35% dels immigrants que van arribar a Andorra el 2025 són espanyols

MERITXELL PRAT (EUROPA PRESS)
L'any passat se'n van anar del país gairebé 3.000 persones, un 6,7% més que el 2024
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 26 (EUROPA PRESS).
El 35% de les 4.727 persones provinents d'altres països que es van establir a Andorra durant l'any 2025 són de nacionalitat espanyola.
Les dades les ha fet públiques aquest dimarts el departament d'Estadística del Govern del Principat en un comunicat, que assenyala que la xifra d'arribada d'immigrants és un 3% superior a la registrada el 2024.
En canvi, l'any passat se'n van anar del país 2.898 persones, un 6,7% més que el 2024, la qual cosa implica que el saldo migratori sigui positiu en 1.829 persones, un 2,4% inferior al que es va registrar un any abans.
Per nacionalitats d'arribada, mentre que els espanyols lideren el rànquing, el grup altres nacionalitats (que inclou totes excepte espanyols, francesos i portuguesos) suma el 46,6% del total.
En el cas dels espanyols, l'any passat se'n va registrar l'arribada de 1.642, la qual cosa representa un 9,3% més que el 2024, tot i que els grups que més creixen són els portuguesos (+39,7%) i francesos (+33,1%).
En canvi, l'arribada de persones d'altres nacionalitats va baixar un 6,9% en comparació amb l'any anterior, després de passar de 2.364 a 2.202, i també disminueix la recepció de població andorrana, amb una caiguda del 7,5% (de 226 a 209).
Finalment, per característiques demogràfiques, els que més han migrat d'Andorra cap a altres països són homes, espanyols o d'altres nacionalitats, i amb una edat compresa entre els 20 i 39 anys.