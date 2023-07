El 32% dels andorrans va decidir el seu vot per al 2-A durant la campanya electoral

És la primera enquesta postelectoral que s'elabora

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)

El 32% dels electors andorrans asseguren que van decidir el seu vot per a les eleccions generals celebrades el passat 2 d'abril durant la campanya electoral, mentre que un 62% afirma que ja el tenia decidit abans.

Així ho recullen els resultats de l'enquesta postelectoral elaborada per l'Àrea de Sociologia d'Andorra Recerca Innovació (AR+I) que s'ha presentat aquest dijous, ha informat l'organisme en un comunicat.

El treball, que s'ha elaborat "per primera vegada", es va dur a terme entre el 15 de maig i l'1 de juny mitjançant enquestes telefòniques a una mostra de 1.205 persones majors de 18 anys.

Concretament es va enquestar 805 persones de nacionalitat andorrana, i per tant amb dret a vot, i 400 d'altres nacionalitats i que no tenen la possibilitat de votar.

De fet, el partit que va obtenir més rèdit en campanya va ser Concòrdia, de nova creació i que s'hi presentava per primera vegada, ja que, segons es detalla en l'informe, un 50,2% dels seus votants va decidir el sufragi durant la campanya electoral.

SEGUIMENT DE LA CAMPANYA

El 65% dels nacionals andorrans que van participar en l'enquesta asseguren que van seguir la campanya electoral amb 'molt' (19%) o 'força' (46%) interès, mentre que un 34% ho van fer amb 'poc' (23%) o 'gens' (11%) d'interès.

A més a més, segons la percepció dels andorrans, l'assumpte més debatut durant la campanya va ser l'habitatge (61%), a molta distància de la resta d'opcions.

Sobre els mitjans per on la van seguir, ho van fer pels diaris, amb una freqüència de cinc dies o més a la setmana, bé sigui en format paper o digital (47%); seguit d'internet i les xarxes socials (35%) i la televisió (30%), mentre que la ràdio és el menys nomenat (12%).

UN 24% NO TÉ "CONFIANÇA"

D'altra banda, un 24% dels enquestats respon que "no hi ha cap partit que els mereixi confiança", mentre que un 22% no sap o no contesta.

Contràriament, un 27% tria l'actual cap de govern, Xavier Espot, com el polític que els genera "més confiança"; un 8% Cerni Escalé, principal líder de l'oposició; un 6% Carine Montaner d'Andorra Endavant, i un 2,5% Pere López, del Partit Socialdemòcrata.

Un 54% dels enquestats andorrans diu estar 'força o molt satisfets' amb el funcionament de la democràcia al país; un 37% n'estan 'poc o gens' satisfets, i un 8% 'ni satisfets ni insatisfets'.

L'AR+I destaca que el percentatge dels que estan 'molt o força' satisfets ha augmentat nou punts respecte a l'enquesta del 2022.

IDEOLOGIA

El 24% dels enquestats andorrans diu sentir més simpatia o consideren més pròxim a les seves idees el partit guanyador de les eleccions, Demòcrates per Andorra; un 19% Concòrdia; un 12% el Partit Socialdemòcrata; un 7% Andorra Endavant; un 2% Liberals d'Andorra; un 1,5% Acció i un 1% Socialdemocràcia i Progrés.

Les variacions "més destacades" en la simpatia pels diferents partits entre l'enquesta preelectoral i l'actual és un increment del percentatge d'enquestats que diuen que senten simpatia per Concòrdia, que passen d'un 6 a un 19%, i per Demòcrates, d'un 20 a un 24%.

Finalment, nou de cada deu enquestats no andorrans diu que si pogués votar a Andorra "ho faria", mentre que el 8% respon que no.