ZARAGOZA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha localitzat i traslladat aquest diumenge al col·legi electoral el membre titular i el suplent d'una mesa de votació a Andorra (Terol) que no s'havien presentat per constituir-la, la qual cosa havia impedit inicialment la seva obertura amb normalitat.
Així ho ha explicat la delegada del Govern espanyol a l'Aragó, Noelia Herrero, en una roda de premsa en la qual ha informat que la jornada electoral del 29 de novembre ha començat amb normalitat a la comunitat autònoma, amb les 2.216 meses constituïdes a les tres províncies i sense incidències ressenyables.
"Un membre titular i el seu suplent no s'han presentat, amb la qual cosa no podia constituir-se la mesa. La Guàrdia Civil els ha localitzat i els ha traslladat al col·legi electoral", ha assegurat Herrero, que ha afegit que després d'aquell succés s'ha constituït la mesa "amb total normalitat".
La delegada del Govern espanyol també ha informat de l'aparició de dues pintades en dos col·legis electorals de Saragossa, que han estat netejades "ràpidament" per efectius de l'Ajuntament de la capital aragonesa.
MÉS D'UN MILIÓ D'ARAGONESOS CRIDATS A LES URNES
Més d'un milió d'aragonesos estan cridats a votar aquest diumenge per escollir els seus representants al Congrés i al Senat. En total, s'han habilitat 1.012 locals electorals en els 731 municipis de la comunitat, amb 2.216 meses de votació.
Els primers col·legis a comunicar la seva constitució, a les 8.01 hores, han estat, a Saragossa, els de Pomer i Urriés; a Osca, els d'Igriés i Alcolea de Cinca; i a Terol, el d'Albalate del Arzobispo i Pancrudo.
En els 731 municipis aragonesos s'han condicionat 1.012 locals electorals i s'han disposat 2.216 meses de votació. "Totes s'han constituït sense cap incidència ressenyable", ha assegurat Herrero.
En aquestes eleccions més d'un milió d'aragonesos escullen 13 diputats al Congrés (7 a Saragossa, 3 a Osca i 3 a Terol) i 12 senadors (4 a Saragossa, 4 a Osca i 4 a Terol). Pel que fa al sufragi per correu, Correus ha admès 29.648 vots. Els col·legis electorals tancaran les seves portes a les 20.00 hores.
PROTECCIÓ CIVIL
Així mateix, Herrero ha recordat que el Pla de Protecció Civil i Creu Roja garanteix que totes les persones puguin exercir el seu dret a vot repeteix la dinàmica de les convocatòries electorals anteriors.
A la província de Saragossa intervenen 77 voluntaris i 16 vehicles; a la d'Osca es mobilitzen 40 voluntaris i 10 vehicles, mentre que a la de Terol hi ha 25 voluntaris i 4 vehicles per atendre els trasllats als respectius locals electorals en el cas de persones amb mobilitat reduïda.
"Hi ha persones que ja ho havien sol·licitat amb antelació i al llarg del matí, a primera hora, han anat fent més sol·licituds", ha informat Herrero.
Aquest servei, a través de Creu Roja, estarà operatiu durant tota la jornada electoral. Les persones que el requereixin el poden sol·licitar a través del '976 224 880' a Saragossa; '974 222 222' a Osca; i '648 699 559' a Terol.