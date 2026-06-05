Un 23% dels naixements a Andorra han estat donants de sang de cordó umbilical

El Principat ha organitzat el primer simposi sobre donació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
Un 23% dels naixements que s'han produït a Andorra han estat donants de sang de cordó umbilical, i del total, prop del 70% han optat per la donació pública.
Les dades les ha donat a conèixer la secretària d'estat de Sanitat, Cristina Pérez, aquest divendres durant la celebració del primer simposi sobre donació organitzat pel Ministeri i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, titulat 'La donació com a part de la nostra vida. Una mirada interdisciplinària de la donació'.
La jornada ha reunit professionals nacionals, però també internacionals per abordar els reptes, oportunitats i l'evolució de la donació, i ha posat el focus en la necessitat d'integrar la donació dins la planificació vital de les persones.
Pérez ha recordat que al Principat, actualment, es pot donar sang, sang de cordó umbilical, medul·la òssia i còrnia, i que el Ministeri treballa per definir l'estratègia i impulsar el marc necessari perquè quedi integrada en el sistema sanitari.
En aquest context, la secretària d'estat ha detallat que des del 2012, s'han registrat més de 1.600 donacions de sang de cordó umbilical que han permès dur a terme 7 trasplantaments efectius.
En el cas de la medul·la òssia --el programa va començar el 2021-- el registre compta amb 700 persones inscrites, s'han fet 5 tipatges confirmatoris i una donació efectiva amb receptor.
Finalment, quant a la donació de còrnia, activa des del maig del 2025, s'han registrat 20 donants efectius i 16 còrnies viables.
VALORACIÓ I ANTICIPACIÓ
Pérez ha destacat que les dades són la traducció d'una societat que "confia, participa i entén" la donació com una part essencial del seu sistema de salut.
En les taules de debat s'han exposat diversos factors que influeixen en els processos de donació, citant a tall d'exemple, el paper "clau" del Document de Voluntats Anticipades.
Professionals del SAAS han destacat que el document facilita la presa de decisions en "moments complexos", tant per a les famílies com per als professionals sanitaris, i esdevé una eina que agilita i millora els processos de donació.
Actualment, el Registre Nacional de Voluntats Anticipades conté 932 sol·licituds, de les quals 546 corresponen a dones i 386 a homes.
La franja d'edat majoritària en què es fa la sol·licitud se situa entre els 61 i els 70 anys, seguida dels 71 als 80 anys, i la majoria de documents s'elaboren per via notarial (678), mentre que la resta ho fan a través del Ministeri de Sanitat.