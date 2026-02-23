Un 21% de les famílies d'Andorra detecta problemes de salut en els fills per l'ús de la tecnologia

El 66,6% considera que fan un ús excessiu de les pantalles
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Un 21,4% de les famílies de l'Escola Andorrana ha detectat problemes de salut en els seus fills per un ús excessiu de les tecnologies.
Així ho reflecteixen els resultats de l'enquesta d'ús dels dispositius digitals que ha realitzat Andorra Recerca + Innovació (AR+I) entre els pares i mares d'alumnes del sistema andorrà d'educació i que s'han fet públics aquest dilluns.
El director del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, ha reconegut que la majoria de pares fan referència a la falta d'hores de descans perquè estan fins tard "jugant a la consola o mirant el mòbil".
L'estudi es va dur a terme entre el 30 de juny i el 10 de setembre de 2025 i va recollir 428 enquestes vàlides de famílies d'alumnes de sisè de primària i de tots els cursos de secundària.
L'enquesta també assenyala que el 30% de les famílies "són conscients o creuen" que els seus fills s'han vist exposats a contingut no apropiat per a la seva edat i un 66,6% considera que fan un ús excessiu de les pantalles.
De la mateixa manera, un 49% de les famílies afirma establir filtres de contingut en els diferents dispositius, una xifra que contrasta amb l'enquesta feta entre els joves, on només un 23% va contestar que tenia filtres activats.
En general, els resultats mostren que "una part significativa" de les famílies reconeix que l'ús de dispositius digitals a l'aula contribueix positivament en la motivació per fer treballs escolars i a una millor comunicació entre alumnes i docents.
PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES
En la presentació dels resultats s'ha destacat que les famílies han mostrat una "clara voluntat" de participar activament en el procés per disposar de més eines per acompanyar en l'ús de les noves tecnologies.
Concretament, un 56,5% de les famílies manifesta "interès" per rebre formació sobre l'ús de les tecnologies digitals i d'internet i des del Govern s'ha destacat que, precisament, des del Centre de Formació al llarg de la Vida ja s'han començat a oferir formacions en aquest sentit.
Finalment, Campuzano ha indicat que s'està dotant d'eines d'intel·ligència artificial a docents i alumnes i també s'impulsen formacions en competències digitals per als docents, a més de preveure la limitació de l'ús dels correus 'educand' per a serveis externs a l'escola a partir del curs 2026-2027.