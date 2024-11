Un 20% de les empreses establertes a Andorra tenen relacions comercials internacionals

Marsol anuncia l'autorització comercial única per al 2025

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Un 20% de les empreses establertes a Andorra tenen tractes comercials internacionals de manera "habitual", segons ha manifestat aquest dijous la directora d'Andorra Business, Judith Hidalgo.

Ho ha explicat durant la primera Jornada d'Internacionalització empresarial organitzada per Andorra Business en col·laboració amb l'agència catalana per a la competitivitat empresarial, Acció.

Hidalgo ha detallat que la xifra del 20% és aproximada i que justament ara l'entitat andorrana treballa en la recol·lecció de dades exactes per també arribar a les companyies que no treballen de manera recurrent amb Andorra Business.

Segons la directora d'Andorra Business les empreses del país "estan més preparades" del que el país es pensa per fer una aposta per a la internacionalització i en la seva exposició ha explicat els serveis i programes que s'ofereixen per acompanyar els negocis en la seva projecció exterior.

Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, ha explicat que l'esdeveniment té com a objectiu reforçar la presència de les empreses andorranes "en els mercats globals".

En aquest sentit ha assenyalat que el Govern andorrà potencia múltiples fronts per donar suport a la internacionalització de les empreses i ha recordat que es treballa per garantir que les empreses andorranes puguin competir "en igualtat de condicions".

Posteriorment, en unes declaracions als mitjans, la ministra ha reconegut que a Andorra hi ha molta burocràcia i que per la seva experiència administrativa els tràmits que s'han de fer per obrir un comerç són "pesants".

Així, ha anunciat que durant el 2025 podrà ser una realitat l'anomenada autorització comercial única, la qual permetrà que les persones físiques o jurídiques que vulguin posar en marxa un negoci puguin iniciar l'activitat amb una sola resposta administrativa.

Marsol ha deixat clar que cal treballar per "facilitar els tràmits" tant per al dia a dia com per a la internacionalització de les empreses, una consideració compartida també per Judith Hidalgo.