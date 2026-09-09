10.940 alumnes comencen el curs escolar 2026-2027 a Andorra

Ara com ara els estudiants de primària no disposen d'iPads per un error de seguretat
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
Un total de 10.940 alumnes dels diferents sistemes educatius presents al Principat d'Andorra han iniciat aquest dimecres el curs escolar 2026-2027.
Concretament, 4.334 corresponen al sistema educatiu andorrà, 3.149 al sistema francès i 3.161 al sistema espanyol, mentre que 296 alumnes assisteixen a l'escola britànica (fora del sistema públic), informa el Govern del Principat en un comunicat.
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha destacat que aquest curs dona continuïtat a actuacions estratègiques per continuar millorant la qualitat educativa i adaptar el sistema educatiu als reptes "pedagògics, tecnològics, socials i ambientals" actuals.
CHROMEBOOKS I IPADS
El ministeri continua desplegant el Pla integral per al bon ús de la tecnologia en l'àmbit educatiu, i que preveu la implantació progressiva dels Chromebooks a les aules de secundària.
A més, els alumnes de primària de l'escola andorrana ara com ara no disposaran d'iPads perquè el Ministeri encara no ha rebut l'auditoria que ha de garantir que els aparells són segurs, després que al final del curs passat uns alumnes accedissin a contingut de caràcter sexual.
EDUCACIÓ FINANCERA
Una de les novetats d'aquest curs és l'impuls d'una estratègia d'educació financera que pretén proporcionar coneixement i eines pràctiques perquè els joves desenvolupin les competències necessàries per entendre millor l'entorn econòmic i financer actual.
L'educació financera s'incorporarà progressivament i la primera fase prioritzarà els alumnes de quart curs de secundària i de primer de batxillerat, amb tallers i materials comuns coordinats pel ministeri.
COMBATRE LA CALOR
També s'ha activat un pla específic per prevenir i gestionar els episodis d'altes temperatures als centres educatius, que a curt termini preveu definir protocols d'actuació i monitoratge de les temperatures a les aules per crear un registre únic d'incidències.
A partir de les dades recopilades a les escoles, es preveu obrir una reflexió amb la comunitat educativa sobre l'organització dels horaris i les activitats durant els períodes de més calor.