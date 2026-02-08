Portugal tria president en unes eleccions marcades pel temporal i amb un socialista com a favorit

Europa Press/Contacto/Henrique Casinhas
MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El candidat socialista António José Seguro parteix aquest diumenge com a clar favorit per vèncer en la segona volta de les eleccions presidencials de Portugal davant del líder de Chega, l'ultradretà André Ventura, sobre qui les forces progressistes i conservadores del país han estret el cordó sanitari, marcades pels estralls que ha deixat un temporal de pluges en el sud del país.
Seguro ja es va encarregar de mostrar-se com a candidat independent durant la celebració de la seva victòria en primera volta. No obstant això, no va fer falta que insistís molt, doncs poc després d'aquella nit electoral figures importants de la dreta tradicional portuguesa van sortir a anunciar que li recolzarien.
El seu triomf, els sondejos li donen el 67% dels vots, suposaria no només un a nivell personal després de desaparèixer de la primera línia política el 2014 quan va perdre les primàries amb l'ex primer ministre António Costa, sinó també reivindicaria al Partit Socialista, després de la patacada de les parlamentàries de 2024.
Seguro, de 64 anys, ha posat l'accent en campanya en la importància de defensar la sanitat pública, que viu un dels seus pitjors moments dels últims anys, amb un brot de grip que ha col·lapsat el sistema, que arrossegava problemes estructurals greus i una falta alarmant de personal que ha provocat varis tancaments.
La seva ha estat la candidatura més institucional de tot el procés electoral enfront d'unes altres que han advocat per una presidència molt més intervencionista, com la de Ventura, de qui li separa un "un oceà de diferències", tal com va dir fa setmanes en l'únic debat televisat d'aquesta segona part de la campanya.
Per la seva banda, el líder de Chega ha fet gala d'aquestes diferències i ha centrat la seva campanya, d'una banda, erigint-se en l'única alternativa d'un sistema que diu combatre, i per un altre, dedicant tot tipus d'exabruptes a Seguro i també contra aquells líders de la dreta que li han negat el vot.
Ventura ha centrat així la campanya a atacar a les minories --lidera des de fa anys una croada contra la comunitat gitana--, a la immigració, al propi Estat i les seves institucions, o un bipartidisme al que acusa de conspirar contra ell.
El líder de la ultradreta lusitana afronta aquesta cita amb un 32% de suport en les enquestes, en una nova prova del seu abast electoral, després del revés de les eleccions locals, i amb vista a ser primer ministre, el que s'antulla com el seu veritable objectiu, després d'un meteòric ascens des de l'advocacia i les tertúlies futbolístiques.
UNES ELECCIONS MARCADES PEL TEMPORAL
Aquesta segona volta de les eleccions presidencials està marcada, no obstant això, per la tragèdia que ha deixat el pas del temporal de pluges, especialment en el sud del país. La borrasca 'Leonardo' ha forçat l'evacuació de desenes de localitats que ja havien sofert els estralls del temporal 'Kristin'.
En la població alentejana d'Alcácer do Sal, inundada des del dimecres de la setmana passada, les autoritats han decidit posposar la votació i no es descarta que algun més dels 68 municipis sota estat d'emergència faci el propi.
El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, va avançar fa uns dies, en una visita a aquesta localitat, la possibilitat que les zones afectades haguessin de posposar uns dies la cita amb les urnes, tal com marca la llei en aquests casos.
Per la seva banda, Chega ha reclamat que s'ajorni la votació en tot el país, i Rebelo de Sousa ha hagut de cridar a Ventura per explicar-li que no es pot canviar la data, sobre la base de la legislació electoral, a dos dies que se celebrin.
Almenys vuit persones han mort com a conseqüència directa del temporal, milers han resultat ferides i unes 100.000 continuen sense llum una setmana després. El Govern, que xifra les pèrdues en més de 4.000 milions d'euros, està sent àmpliament qüestionat per la seva gestió de la crisi.