China y Tailandia sellan nuevos proyectos estratégicos para llevar su cooperación económica a "nuevos niveles"

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre xinès, Li Qiang, ha mantingut una reunió amb el seu homòleg tailandès, Anutin Charnvirakul, en la qual tots dos han defensat l'enfortiment dels vincles bilaterals mitjançant nous acords estratègics en matèria comercial, d'inversions i projectes d'infraestructures, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors de la Xina en un comunicat.
Li ha destacat que l'intercanvi de visites entre els caps de Govern d'ambdós països en un període de quatre mesos reflecteix "l'alt nivell de les relacions bilaterals" i ha expressat la disposició de Pequín a aprofundir en la col·laboració amb Tailàndia.
Entre les prioritats plantejades figuren impulsar la cooperació en el marc de la Iniciativa de la Franja i la Ruta (la Nova Ruta de la Seda), avançar en l'execució de grans projectes com el ferrocarril Xina-Tailàndia i accelerar les negociacions per establir un nou pla quinquennal de cooperació econòmica i comercial.
Així mateix, s'han proposat reforçar el reconeixement mutu i la protecció de les indicacions geogràfiques, a més d'ampliar els intercanvis en sectors com les finances, les noves energies, els semiconductors o la intel·ligència artificial (IA), amb l'objectiu d'assolir "resultats mútuament beneficiosos" a un nivell superior.
El cap de l'Executiu xinès ha traslladat també al seu homòleg la voluntat del seu país d'incrementar les importacions de productes tailandesos de qualitat i fomentar la inversió de companyies xineses a Tailàndia. En aquest sentit, ha demanat a Bangkok que garanteixi a aquestes empreses "un entorn just, estable i predictible" per desenvolupar les seves activitats.
OBJECTIU: CONVERTIR-SE EN SOCIS ESTRATÈGICS
Per la seva banda, el primer ministre tailandès ha coincidit en com n'és de beneficiós elevar les relacions entre Pequín i Bangkok i ha defensat que haurien de "passar de ser socis comercials a convertir-se en socis estratègics que col·laborin tant en la planificació com en la inversió".
Així mateix, ha instat a accelerar l'entrada en vigor del Tractat de Lliure Comerç entre l'ASEAN i la Xina i a avançar en el projecte ferroviari d'alta velocitat entre Tailàndia i la Xina, amb l'objectiu que la seva primera fase entri en servei el 2030.
Charnvirakul ha plantejat també que aquesta nova fase d'expansió econòmica s'ha de basar en la transferència de tecnologia i coneixements als empresaris locals, la qual cosa requereix l'actualització del marc normatiu vigent per afavorir el creixement de sectors emergents com els centres de dades, els semiconductors i la intel·ligència artificial.
Aquesta estratègia, ha explicat en un comunicat difós a les xarxes socials, es combinarà amb l'impuls d'activitats ja consolidades al país, així com amb el reforç de la formació dels treballadors tailandesos en enginyeria, competències digitals i intel·ligència artificial, mitjançant la col·laboració d'empreses xineses amb universitats i centres de formació professional del país per dissenyar programes adaptats a les demandes de les indústries modernes.
En aquest context, el representant tailandès ha animat les empreses xineses a invertir a Tailàndia i contribuir al seu desenvolupament tecnològic, alhora que ha apostat per ampliar la presència de les companyies tailandeses a la Xina. Així, el Govern s'ha compromès a facilitar els projectes empresarials, suprimir traves i establir regles clares per garantir que aquesta col·laboració generi "resultats econòmics concrets i sostenibles a llarg termini".