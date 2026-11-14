Almenys tres morts en naufragar una embarcació en un riu al sud-oest del Canadà

Tijana Martin / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han mort i diverses més han estat rescatades després de xocar una embarcació amb un objecte no identificat al riu Squamish, prop de Squamish (Colúmbia Britànica, Canadà), durant la jornada de dijous, marcada per les fortes pluges i les inundacions.
Així ho ha confirmat aquest divendres la Reial Policia Muntada del Canadà (RCMP), després de trobar el cos de la tercera víctima mortal, que seguia desapareguda. D'acord amb la informació facilitada per les autoritats, els morts són dues dones i un home les identitats dels quals encara no han estat determinades.
L'inspector de Policia Robert Dykstra ha explicat en declaracions a la cadena CBC que a l'embarcació hi viatjaven aproximadament vuit persones quan es va produir l'incident. "Va xocar contra alguna cosa i això va provocar que s'aturés i que la gent caigués a l'aigua", ha descrit, precisant que encara no disposen d'informació concreta sobre el tipus de vaixell.
Diversos ocupants van aconseguir abandonar l'embarcació i van ser posteriorment auxiliats. Els supervivents es troben fora de perill a l'altra riba del riu, una zona a la qual els equips d'emergència no poden accedir directament per carretera. La via Squamish Valley Road roman tallada a l'altura del pont Pilchuck Bailey a causa de les inundacions.
Els investigadors treballen ara per identificar el propietari de l'embarcació i esclarir per què navegava al riu en unes condicions meteorològiques tan adverses. "És tràgic. L'aigua és perillosa. Les inundacions van ser considerables i les pluges de les últimes 48 hores han estat importants", ha advertit Dykstra.
El caporal Ashley MacKay ha destacat les dificultats que van afrontar els serveis d'emergència a causa de l'estat del riu i el temporal. "Les condicions meteorològiques i del riu han tingut un paper fonamental en les tasques de resposta", ha indicat al mateix mitjà, abans de subratllar que els nivells de l'aigua i els patrons meteorològics poden variar ràpidament, per la qual cosa continuen sent avaluats durant les operacions de recerca i rescat.
Per la seva banda, el caporal Brett Urano ha traslladat el condol de la Policia als afectats i ha reiterat que els agents continuen treballant per determinar les circumstàncies de l'accident: "Enviem el nostre condol als afectats. Estem treballant intensament per esclarir el que ha passat en aquesta investigació".
Davant el perill que representen els elevats cabals i les restes acumulades a les lleres, la Policia ha demanat a la població que es mantingui allunyada de les zones fluvials.