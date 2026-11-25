LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Unes 1.800 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 20.000 segons l'organització, s'han manifestat aquest dimecres pel Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes i contra el "sistema estructural" que les sosté.
Ha comptat amb l'assistència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i també ha acudit representants del PSC, ERC, Junts, Comuns-Front Ampli, la CUP i Podem, a més de sindicats.
NOVEMBRE FEMINISTA
La portaveu de l'organització impulsora Novembre Feminista, Dolo Pulido, ha declarat Europa Press que la violència masclista no són únicament els assassinats, sinó que afecta tots els àmbits de la vida de les dones, inclòs el laboral, el social i el familiar.
També ha dit que en la campanya electoral no s'està parlant de drets de les dones ni de la violència contra elles, particularment quan "hi ha partits d'extrema dreta que estan qüestionant el que són les violències masclistes".
"Nosaltres pensem que parlar sobre els drets de les dones és parlar sobre la qualitat democràtica d'un país i d'una societat", ha afegit.
'NO ÉS UN FET AÏLLAT'
S'han sentit càntics com 'No és un fet aïllat, és el patriarcat', 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta', així com 'Presó, CIE, batuda i frontera: així es construeix la riquesa europea'.
Les manifestants han exhibit cartells com a 'Llei d'estrangeria, violència masclista', 'I la culpa no era meva, ni d'on estava, ni de com vestia', 'Per les que no hi són, ja n'hi ha prou!' i 'Patriarcat i capital, aliança criminal'.
Hi ha hagut grups de percussió tocant durant tot el recorregut, que ha seguit baixant passant per davant de la Prefectura Superior de Policia (davant la qual s'ha cridat 'Vergonya em faria ser policia') i de Foment del Treball, enfront de la qual s'ha clamat contra la violència immobiliària.
RECORREGUT
La manifestació ha començat cap a les 18.30 a la plaça Universitat, on s'han llegit els noms de les dones assassinades en feminicidis aquest any; ha seguit per la Ronda Universitat fins a la plaça Catalunya, on s'han encès torxes, i ha arribat a la plaça Urquinaona per girar per la Via Laietana i desembocar a la plaça Sant Jaume.
Els manifestants han arribat cap a les 20 hores a la seva destinació, la plaça Sant Jaume, on representants de diversos col·lectius feministes han llegit un manifest que ha commemorat els 30 anys de concentracions pel 25N a Barcelona, des de la de 1996 a Canaletes.
MANIFEST
El manifest ha cridat a sortir al carrer per reivindicar el dret de les dones a viure "lliures i dignes", l'autodefensa feminista i el suport mutu.
També ha advocat per "una economia al servei de la vida" i ha posat el focus en les dones que més exclusió pateixen, com les migrades o amb discapacitat, i l'efecte que tenen sobre elles la pressió immobiliària o el racisme institucional.
Hi ha hagut igualment paraules en contra d'Israel i del "genocidi que continua sota la mentida de l'alto el foc"; de les condicions laborals dels docents i el personal educatiu, i de la regularització de totes les migrants, entre d'altres.